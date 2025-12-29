Aparatoso accidente en la Medellín-Bogotá: diez heridos tras colisión entre campero y camión

Un siniestro vial registrado este lunes en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del corregimiento La Danta en el municipio de Sonsón, dejó un saldo de al menos diez personas lesionadas, tres de ellas con heridas de consideración. Entre los afectados se encuentra una adulta mayor, mientras que los restantes lesionados recibieron atención por contusiones y laceraciones.

El accidente involucró a un camión de carga y a un vehículo tipo campero, destinado al transporte público rural en la zona. Según los primeros reportes de las autoridades, la colisión se produjo cuando el campero habría realizado un giro brusco, lo que provocó el choque contra la volqueta y la camioneta implicadas. Las causas oficiales continúan bajo investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Las víctimas fueron atendidas de inmediato por los organismos de emergencia y trasladadas al hospital de Puerto Triunfo, debido a su cercanía, mientras que los casos más graves fueron remitidos a un centro médico en La Dorada, Caldas.

Según información difundida por El Colombiano, entre los lesionados se encontraban tres mujeres de 58, 67 y 69 años y un hombre de 74, quienes recibieron atención por contusiones y laceraciones. Por fortuna, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos del accidente.

El siniestro se registró alrededor de las 11:15 a. m., generando congestión vehicular en la vía mientras las autoridades realizaban la inspección y aseguraban los vehículos involucrados.

En los últimos días, las principales vías de Antioquia han registrado un incremento de accidentes de tránsito, especialmente en carreteras de alta movilidad. Debido al aumento del flujo de vehículos por la temporada de fin de año, las autoridades de tránsito han hecho un llamado a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia, recordando que la combinación de fatiga, maniobras imprudentes y exceso de vehículos puede derivar en siniestros con consecuencias graves.

Las investigaciones sobre este accidente continúan abiertas para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el choque. Mientras tanto, los organismos de emergencia permanecen atentos al estado de salud de los lesionados y a la seguridad vial en la zona.