La Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II se adentra en un fin de semana crucial que decidirá los equipos clasificados a la segunda fase.

Cuatro emocionantes encuentros se llevarán a cabo, definiendo quiénes continuarán en la contienda por el título.

Los aficionados podrán seguir toda la acción en vivo a través de la página de Facebook del Comité Olímpico Colombiano. La expectación es máxima, especialmente en la parte baja de la tabla, donde se juegan las últimas plazas.

Actualmente, Toros del Valle domina el rentado nacional con un impresionante registro de 21 puntos, producto de nueve triunfos en 12 partidos.

Le siguen de cerca en la parte alta de la tabla: Paisas, Caimanes del Llano y Caribbean Storm, todos empatados con 17 unidades.

La lucha se concentra en las posiciones intermedias, donde Sabios de Manizales ocupa la quinta casilla con 15 puntos en diez encuentros, superando a Cimarrones del Chocó, que tiene las mismas 15 unidades pero en 12 juegos.

Motilones del Norte cierra la lista de equipos en contienda con 12 puntos en el séptimo lugar.

La jornada decisiva arranca este viernes 7 de noviembre con dos enfrentamientos de alto voltaje.

Fin de semana clave define el futuro de la Liga Colombiana de Baloncesto 2025-II

A las 6:15 de la tarde, en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, Paisas se enfrentará a Motilones del Norte.

Más tarde, a las 8:15 de la noche, la acción se trasladará al Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio para el partido entre Caimanes del Llano y Sabios de Manizales.

Estos resultados serán determinantes para las aspiraciones de varios equipos.

El partido entre Paisas y Motilones tiene una carga dramática especial. La permanencia de Motilones del Norte en la liga pende de un hilo, ya que una derrota este viernes implicaría su inmediata eliminación del torneo nacional.

Según el formato de la primera fase, solo los dos primeros equipos avanzan directamente a las semifinales, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto lugar disputarán la fase de Play-In para definir a los otros semifinalistas.

La primera fase se cerrará el sábado, con los duelos de vuelta entre los mismos protagonistas. A las 6:15 p.m., Caimanes del Llano y Sabios de Manizales volverán a medirse, esta vez en la capital del Meta.

Finalmente, a las 8:15 p.m., el Coliseo Iván de Bedout en la capital antioqueña será testigo del segundo enfrentamiento entre Paisas y Motilones del Norte, que podría ser el último de los Motilones en el campeonato.

