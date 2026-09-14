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    Anuel AA se presentará el 22 de noviembre en DAVIarena con su gira Real Hasta la Muerte

    Anuel AA regresa a Medellín con su gira Real Hasta la Muerte el 22 de noviembre en DAVIarena. Boletas a la venta desde el 16 de septiembre.

    Publicado por: Julian Medina

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    Fotos: Redes sociales Anuel AA
    Anuel AA se presentará el 22 de noviembre en DAVIarena con su gira Real Hasta la Muerte

    Resumen: El artista puertorriqueño Anuel AA se presentará el próximo 22 de noviembre en el recinto DAVIarena de Sabaneta como parte de su gira Real Hasta la Muerte, en un espectáculo producido por Breakfast Live e Iguana Producciones que espera convocar a más de 17.000 espectadores. El evento incluirá grandes éxitos de su trayectoria como “China”, “Secreto” y “Bebé”, y su boletería estará disponible para el público general a partir del miércoles 16 de septiembre a las 11:00 a. m., tras finalizar la etapa de preventa exclusiva de DAVIarena.

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    El exponente puertorriqueño del género urbano, Anuel AA, anunció su regreso a Antioquia con una nueva parada de su gira Real Hasta la Muerte, programada para el próximo 22 de noviembre. El concierto se llevará a cabo en el nuevo escenario DAVIarena, ubicado en Sabaneta, bajo la producción conjunta de Breakfast Live e Iguana Producciones.

    El espectáculo repasará los temas emblemáticos de su trayectoria artística, incluyendo éxitos como “China”, “Bebé”, “Secreto”, “Ella Quiere Beber”, “Amanece” y “Más Rica Que Ayer”. El show será uno de los primeros eventos de gran formato en DAVIarena, recinto diseñado con capacidad para alojar a más de 17.000 asistentes.

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    El proceso de boletería inició con una fase de pre-registro para fanáticos desde el 10 de septiembre. La preventa exclusiva para clientes de DAVIarena estará activa entre el lunes 14 de septiembre a las 11:00 a. m. y el miércoles 16 de septiembre a las 10:59 a. m., hora en la que se dará apertura oficial a la venta para el público general.

    Anuel AA se presentará el 22 de noviembre en DAVIarena con su gira Real Hasta la Muerte

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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