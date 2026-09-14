Anuel AA se presentará el 22 de noviembre en DAVIarena con su gira Real Hasta la Muerte

Resumen: El artista puertorriqueño Anuel AA se presentará el próximo 22 de noviembre en el recinto DAVIarena de Sabaneta como parte de su gira Real Hasta la Muerte, en un espectáculo producido por Breakfast Live e Iguana Producciones que espera convocar a más de 17.000 espectadores. El evento incluirá grandes éxitos de su trayectoria como “China”, “Secreto” y “Bebé”, y su boletería estará disponible para el público general a partir del miércoles 16 de septiembre a las 11:00 a. m., tras finalizar la etapa de preventa exclusiva de DAVIarena.