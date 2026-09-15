Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Aceptó cargos: cárcel para el hombre que asfixió a hijastra y apuñaló y mató a su pareja y se las llevó «de paseo»

    Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre

    Publicado por: SoloDuque

    Aceptó cargos: cárcel para el hombre que asfixió a hijastra y apuñaló y mató a su pareja y se las llevó «de paseo»

    Resumen: Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá. Tras los crímenes, el presunto responsable habría ocultado los cuerpos y emprendido un recorrido en vehículo con las víctimas.

    De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el hombre, de 44 años, presuntamente asfixió a la menor de edad cuando salía rumbo al colegio, como represalia contra su madre por el altercado que se presentó. Luego, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor le manifestó que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte. Posteriormente, limpió las manchas de sangre con el propósito de ocultar evidencias.

    asesino feminicidio villavicencio

    Se conoció que el individuo primero asfixó a la hijastra de 11 años, tras pelear con la madre de la menor; una vez la mujer llegó del trabajo el agresor le dijo que le tenía una sorpresa, le cubrió los ojos y la apuñaló hasta la muerte

    En la madrugada del 9 de septiembre, al parecer, cambió de ropa a las víctimas, ubicó los cuerpos en los asientos delantero y trasero del carro y tomó camino hacia La Guajira. Sin embargo, hacia el mediodía regresó a Bogotá y continuó su recorrido hacia Villavicencio (Meta). A la altura de Chipaque (Cundinamarca), fue capturado en flagrancia luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos personas en el automotor que no respondían a sus llamados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

    El hombre aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.