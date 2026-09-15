Resumen: Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio

Aceptó cargos: cárcel para el hombre que asfixió a hijastra y apuñaló y mató a su pareja y se las llevó «de paseo»

Una discusión habría desencadenado el homicidio de una niña de 11 años y, horas después, de su madre, en hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en un inmueble del barrio Betania, en la localidad de Usme, en Bogotá. Tras los crímenes, el presunto responsable habría ocultado los cuerpos y emprendido un recorrido en vehículo con las víctimas.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el hombre, de 44 años, presuntamente asfixió a la menor de edad cuando salía rumbo al colegio, como represalia contra su madre por el altercado que se presentó. Luego, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor le manifestó que tenía una sorpresa, le vendó los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte. Posteriormente, limpió las manchas de sangre con el propósito de ocultar evidencias.

En la madrugada del 9 de septiembre, al parecer, cambió de ropa a las víctimas, ubicó los cuerpos en los asientos delantero y trasero del carro y tomó camino hacia La Guajira. Sin embargo, hacia el mediodía regresó a Bogotá y continuó su recorrido hacia Villavicencio (Meta). A la altura de Chipaque (Cundinamarca), fue capturado en flagrancia luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos personas en el automotor que no respondían a sus llamados.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El hombre aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.