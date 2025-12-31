147 lesionados, 43 menores y 14 amputados: el crudo balance por pólvora en Antioquia

Resumen: Antioquia registra 147 lesionados por pólvora en la temporada 2025–2026 y reporta ocupación total en las unidades de quemados.

La temporada decembrina 2025–2026 deja un preocupante panorama en Antioquia. De acuerdo con el más reciente balance entregado por la Gobernación, el departamento alcanzó 147 personas lesionadas por pólvora, mientras que la ocupación de las unidades de quemados llegó al 100%.

En el marco de la campaña Soy Antipólvora, las autoridades reiteraron el llamado a celebrar las fiestas de fin de año con responsabilidad y sin el uso de elementos pirotécnicos, insistiendo en que la pólvora no representa diversión sino un alto riesgo para la vida y la integridad de las personas.

Según los reportes consolidados por la Secretaría de Salud e Inclusión Social y validados por el Instituto Nacional de Salud, entre la mañana del 30 y la mañana del 31 de diciembre se registraron ocho nuevos casos de lesiones en distintos municipios del departamento.

Entre los hechos reportados se encuentran dos casos en Bello, uno de ellos un menor de seis años que sufrió quemaduras en el rostro y una mano.

En Medellín, un adulto resultó lesionado en sus extremidades inferiores, mientras que en Remedios se reportó un caso grave con amputación de dedos tras la manipulación de artefactos explosivos.

Situaciones similares se presentaron en Marinilla, La Ceja, La Estrella y Necoclí, donde las víctimas registraron quemaduras, laceraciones y contusiones de diversa gravedad.

El consolidado departamental indica que del total de afectados, 43 son menores de edad y 104 adultos, con 14 personas que han sufrido amputaciones. Las manos, la cara y los miembros superiores continúan siendo las partes del cuerpo más afectadas por este tipo de lesiones.

Las autoridades también confirmaron que, hasta el momento, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por consumo de licor adulterado con metanol durante esta temporada en Antioquia.

Desde la Gobernación insistieron en que la situación es crítica debido a la alta demanda de atención médica especializada y reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora, denunciar su comercialización ilegal y proteger especialmente a los niños y adolescentes durante la finalización del último día del año 2025.

