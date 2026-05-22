Llegaron 430 nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en Antioquia

Resumen: Antioquia contará con 430 nuevos patrulleros que reforzarán la seguridad en municipios y zonas rurales. Los uniformados también harán parte del Plan Democracia durante las elecciones.

La Policía Nacional anunció la llegada de 430 nuevos patrulleros para reforzar las labores de seguridad y convivencia en diferentes municipios de Antioquia, en medio de las estrategias institucionales para fortalecer la presencia policial en el territorio.

Según informó la institución, los uniformados comenzarán a integrarse al servicio policial en distintas subregiones del departamento, donde apoyarán labores operativas, preventivas y comunitarias tanto en zonas urbanas como rurales.

La incorporación de estos nuevos patrulleros permitirá fortalecer los esquemas de vigilancia, aumentar los controles en las calles y mejorar los tiempos de respuesta frente a requerimientos ciudadanos y situaciones que afecten la seguridad.

De acuerdo con la Policía, los hombres y mujeres que llegan al departamento cuentan con formación en principios éticos, disciplina institucional y vocación de servicio, elementos que serán fundamentales para reforzar las estrategias de prevención y acercamiento con la comunidad.

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Además de las labores de patrullaje y control, los uniformados participarán en campañas pedagógicas y programas de acompañamiento a comerciantes, líderes sociales, estudiantes y demás actores ciudadanos.

Las autoridades también confirmaron que los nuevos patrulleros tendrán un papel clave en el denominado Plan Democracia, que se implementará durante la jornada electoral para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Dentro de sus funciones estará la custodia del material electoral, la vigilancia de puestos de votación y el acompañamiento a la ciudadanía para garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto.

La Policía Nacional reiteró que este refuerzo busca seguir consolidando entornos seguros en Antioquia y fortalecer la articulación con las autoridades locales y la comunidad para enfrentar los fenómenos delictivos que afectan la convivencia en diferentes municipios del departamento.

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