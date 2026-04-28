El cuerpo de Norbey Alonso Vanegas se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Norbey Alonso Vanegas Jaramillo, un hombre de 63 años de edad, nacido el 26 de marzo de 1963 en la ciudad de Medellín.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Norbey Alonso Vanegas Jaramillo, un hombre de 63 años de edad, nacido el 26 de marzo de 1963 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se registró el 25 de abril de 2026. Actualmente permanece bajo custodia de la entidad mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir información y realizar los trámites necesarios.