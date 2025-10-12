¡Antioquia imparable! Docentes del Magisterio arrasan con siete títulos en Pereira

Resumen: Antioquia tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos del Magisterio realizados en Pereira, al conquistar siete de las ocho disciplinas en competencia, incluyendo fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol sala, en ramas masculinas y femeninas. Este desempeño aseguró su participación en la final nacional del 2026, destacando el trabajo en equipo de los docentes y el respaldo institucional para el bienestar y la formación integral del Magisterio.

Antioquia volvió a demostrar su dominio deportivo en el zonal nacional de los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del Magisterio Colombiano, que se realizaron en Pereira entre el 6 y el 10 de octubre. Las delegaciones del departamento conquistaron siete de las ocho competencias en disputa, asegurando así una destacada participación en la fase final nacional del 2026.

El poderío antioqueño se hizo evidente en múltiples disciplinas. Los equipos de maestros y maestras se coronaron campeones en fútbol femenino, voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino, y fútbol sala masculino y femenino, superando a los seleccionados de Risaralda, Caldas y Quindío.

Uno de los momentos más emocionantes se vivió en la última jornada, cuando la selección de fútbol femenino empató 1-1 ante Risaralda y selló su clasificación desde el punto penal, triunfo que cerró con broche de oro la campaña departamental.

Concluida la etapa deportiva, el Magisterio se prepara ahora para la celebración cultural. Entre el 18 y el 22 de octubre, Cartagena será escenario de la fase final nacional del Encuentro Folclórico del Magisterio, donde Antioquia estará representada por 36 docentes en modalidades como danza, teatro, música, oralidad y pintura.

El desempeño en Pereira reafirma no solo el nivel competitivo de los educadores antioqueños, sino también su compromiso con el deporte, la cultura y el desarrollo integral del Magisterio en Colombia.