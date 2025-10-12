Cayó alias ‘La Chiva’: el cerebro financiero de ‘La Terraza’ que expandía el terror en Antioquia

Resumen: Un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía en Andes, Antioquia, logró la captura de alias 'La Chiva', presunto coordinador financiero de la banda criminal 'La Terraza'. Las autoridades señalan que 'La Chiva' manejaba los recursos, coordinaba homicidios y dirigía el tráfico de drogas en el Suroeste antioqueño, zona a la que esta estructura, históricamente de Medellín, estaría expandiendo sus operaciones. En la misma acción, fueron capturados otros cuatro presuntos distribuidores de drogas.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de alias ‘La Chiva’, señalado como presunto coordinador financiero del grupo criminal ‘La Terraza’, una organización delictiva con largo prontuario en el Valle de Aburrá que ahora estaría extendiendo sus operaciones hacia el Suroeste antioqueño.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Andes, Antioquia, donde este individuo sería el encargado de manejar los recursos económicos de la estructura, coordinar posibles homicidios selectivos y dirigir redes de tráfico de estupefacientes en la región.

Durante el mismo operativo fueron capturados otros presuntos integrantes identificados con los alias de ‘La Ñata’, ‘La Mona’, ‘Chivita’ y ‘Piedro’, quienes, según las investigaciones, serían los encargados de la distribución y comercialización de drogas en varios sectores del municipio.

Expansión criminal fuera del Valle de Aburrá

Las autoridades advierten que esta banda, históricamente asentada en Medellín y municipios aledaños, habría empezado a mover sus tentáculos hacia otras zonas de Antioquia, aprovechando corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes y la disputa por rentas ilegales.

El operativo fue coordinado con la Fiscalía General de la Nación, que avanza en los procesos judiciales correspondientes. Se espera que los capturados sean presentados ante un juez de control de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y, en el caso de alias ‘La Chiva’, posible financiación de actividades criminales.

Las autoridades destacaron este resultado como un paso clave en el desmantelamiento de las redes criminales que buscan afianzarse en el Suroeste antioqueño, reiterando que continuarán los operativos para impedir la expansión de estas estructuras.