Resumen: Antioquia invierte $7.800 millones en dispositivos PDA, sistemas de radio y licencias PTT para modernizar la seguridad y la reacción de la Policía Nacional.

Antioquia fortalece la seguridad con dispositivos de identificación y nueva red de comunicaciones

En una apuesta sin precedentes por modernizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional presentaron un robusto paquete tecnológico valorado en más de $7.800 millones de pesos.

Bajo la estrategia “Juntos por Antioquia”, las autoridades buscan que la seguridad deje de ser solo una cuestión de presencia física y pase a ser un sistema interconectado en tiempo real.

La inversión incluye desde dispositivos de identificación inmediata hasta la renovación de redes de comunicaciones en zonas de difícil acceso, donde antes la señal era una barrera para la justicia.

Uno de los pilares de este fortalecimiento es la entrega de 470 dispositivos PDA, herramientas digitales que permiten a los uniformados en los cuadrantes consultar antecedentes de personas y vehículos en cuestión de segundos.

Esta tecnología, que representó una inversión de $2.009 millones, tiene como objetivo modernizar los controles preventivos en las calles, evitando el traslado innecesario de ciudadanos a las estaciones y agilizando las capturas en flagrancia.

Además, implementaron 3.000 licencias del sistema Push To Talk (PTT), una plataforma que conecta directamente a la Red de Apoyo Ciudadano con la Policía con un solo toque.

El despliegue no solo se queda en la ciudad; gran parte del presupuesto se destinó a modernizar ocho sitios de radio estratégicos en municipios como Sonsón, Anorí, Vegachí y Puerto Triunfo.

Lea también: ¿Shakira, Arcángel o J Balvin? Posibles invitados que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

Con una inversión de $2.432 millones en estos puntos, garantizan que las patrullas que persiguen estructuras sicariales y de microtráfico cuenten con una “Red de Voz de Misión Crítica” estable.

Asimismo, en la subregión del Occidente se instalaron nuevas torres y sistemas de energía solar para asegurar que el servicio de radio no se interrumpa, incluso en las condiciones geográficas más complejas.

Para los grupos élite como la Sijín y la Sipol, se incorporaron radios portátiles de última generación que mejoran la coordinación en operativos de inteligencia.

Según el reporte oficial, esta integración de tecnología y vigilancia por cuadrantes no solo busca neutralizar el delito, sino también recuperar la confianza de los antioqueños mediante una reacción mucho más rápida y efectiva.

Más noticias de Antioquia