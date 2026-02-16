Antioquia envía medicamentos, vacunas y 10.000 toldillos a Urabá tras emergencia por lluvias

Resumen: La Gobernación de Antioquia envió ayuda humanitaria a Urabá para atender la emergencia provocada por las lluvias, destinando 7.000 millones de pesos para prevenir brotes de enfermedades y garantizar atención médica. La estrategia incluye acciones de vacunación, control sanitario, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, con prioridad en gestantes y niños.

La emergencia provocada por las fuertes lluvias en la subregión de Urabá activó la respuesta institucional de la Gobernación de Antioquia, que en las últimas horas envió ayuda humanitaria con medicamentos, vacunas y elementos de protección para mitigar riesgos en salud pública.

A través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, la Administración Departamental desplegó un paquete de medidas orientadas a atender a las comunidades afectadas y prevenir brotes epidemiológicos derivados de las inundaciones y el deterioro de las condiciones sanitarias.

La secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez Orrego, explicó que el departamento está destinando recursos para garantizar la atención integral en los territorios impactados. “Estamos invirtiendo recursos que nos permitan mantener y cuidar la salud de nuestros paisanos. Esto nos permite tomar medidas para evitar situaciones difíciles como brotes de enfermedades y garantizar condiciones adecuadas para el consumo de alimentos y agua. Además, estamos brindando acompañamiento psicosocial a las personas en sus territorios”, señaló la funcionaria.

Para esta intervención se asignaron 7.000 millones de pesos, con el objetivo de evaluar las condiciones de salud en la subregión, prevenir enfermedades y asegurar el acceso oportuno a los servicios médicos.

Entre los insumos enviados se encuentran medicamentos antigripales, desparasitantes y tratamientos para afecciones cutáneas, comunes en contextos de alta humedad e inundaciones. Asimismo, se despacharon biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para fortalecer esquemas y ampliar coberturas en los municipios afectados, especialmente frente a enfermedades como la fiebre amarilla.

Esto le podría interesar: ¡Se les voló alias ‘Lobo’! Capturan a dos e incautan poderoso arsenal tras combates en San Andrés de Cuerquia

Como parte de la estrategia de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, también fueron asignados cerca de 10.000 toldillos impregnados con insecticida, con el fin de reducir el riesgo de contagio de dengue y otras patologías asociadas a la proliferación de mosquitos.

De manera paralela, la Secretaría articula acciones para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria en los municipios afectados. La revisión busca identificar necesidades de dotación y fortalecer la capacidad de respuesta de los centros asistenciales.

El Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) acompaña además la labor médica en los territorios, apoyando la georreferenciación de pacientes que requieran traslado a otros niveles de atención. Según indicaron desde la Gobernación, se dará prioridad a mujeres gestantes y niños, considerados población de mayor vulnerabilidad en medio de la contingencia.

Con estas acciones, el departamento busca contener posibles crisis sanitarias en Urabá y garantizar atención integral a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la temporada de lluvias.