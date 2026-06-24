¡Antioquia en modo prevención! Preparan plan integral para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026–2027

Resumen: Antioquia avanza en la preparación frente al fenómeno de El Niño 2026–2027 con un plan liderado por el Dagran, que busca anticipar riesgos como incendios forestales, déficit hídrico y afectaciones al sector agropecuario. La estrategia articula a entidades del sistema de gestión del riesgo y contempla acciones como el fortalecimiento del monitoreo climático, el sistema SAMA y campañas de ahorro de agua y energía. Además, ya se han entregado equipos, carrotanques y reservorios de agua, y se activaron brigadas de salud en zonas de difícil acceso.

La Gobernación de Antioquia avanza en la preparación de los territorios ante la posible llegada del fenómeno de El Niño 2026–2027, mediante la formulación y socialización de un plan integral que busca anticipar riesgos y reducir sus posibles impactos en el departamento.

El proceso es liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), en el marco del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres que se realiza este martes, espacio en el que se evalúan y aprueban las acciones de preparación, alistamiento y respuesta frente a este evento climático.

Plan integral y articulación institucional ante El Niño

La hoja de ruta planteada reúne a entidades departamentales, organismos de socorro, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos y los consejos municipales y distritales de gestión del riesgo, junto con otros actores del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo es fortalecer la coordinación institucional para enfrentar escenarios asociados a la variabilidad climática.

Entre los riesgos identificados en el plan se encuentran el déficit hídrico, los incendios forestales, afectaciones al sector agropecuario y posibles interrupciones en la prestación de servicios esenciales, situaciones que suelen incrementarse durante eventos de El Niño.

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Durante la sesión, la directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, presentó el estudio de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo por incendios forestales, el cual analiza el comportamiento de estos eventos en el departamento durante los últimos 29 años. El informe señala dos periodos críticos: uno de alta incidencia entre diciembre y abril, y otro de menor intensidad entre julio y septiembre.

Acciones en territorio y fortalecimiento de la respuesta

Como parte de las acciones recientes de preparación, las autoridades han entregado equipos para la atención de emergencias y han puesto en funcionamiento tres camiones cisterna en los municipios de San Rafael, Sopetrán y Copacabana. Además, se han distribuido nueve reservorios de agua a comunidades indígenas en San Pedro de Urabá.

En materia de salud pública, la Secretaría de Salud e Inclusión Social informó la activación de brigadas médicas en zonas de difícil acceso a través del programa aéreo social de la Gobernación, con presencia en municipios como Murindó, Dabeiba y Urrao. Estas jornadas incluyen procesos de vacunación y fortalecimiento en la prevención y control de vectores.

El plan también contempla el fortalecimiento del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), el seguimiento constante a boletines técnicos, la protección de ecosistemas, acciones en salud pública, estrategias para el sector agropecuario y campañas de sensibilización orientadas al ahorro de agua y energía.

Con esta estrategia, el departamento busca consolidar capacidades de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, además de reforzar el monitoreo climático y el alistamiento operativo para una respuesta oportuna en los territorios, con el fin de proteger la vida de la población antioqueña.