‘Él me besa y me toca’: Señalaron a un profesor de taekwondo de cometer abusos sexuales con menores en Bogotá

El concejal Juan Manuel Díaz realizó una denuncia públicamente contra un profesor de taekwondo, por presuntamente abusar sexualmente de menores de edad en Bogotá.

J. Venegas, es el presidente y profesor de un club deportivo. Este sujeto presuntamente habría cometido actos sexuales con menores que asistan a sus clases, en las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño.

Según la denuncia del concejal Díaz, serían niños de 13 y 15 años que habrían sido víctimas de acoso y abuso por parte de Venegas, quien habría aprovechado su posición de autoridad para ganarse la confianza de los menores y cometer los abusos en las instalaciones del club deportivo.

Díaz también publicó un audio de una de las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva.

Según la víctima, el profesor de taekwondo, la manipulaba y acosaba, en cualquier momento, que estaba sin supervisión para realizar los actos indebidos.

«Él me besa, me toca y se hacía la víctima, hacía que estaba arrepentido, que no iba a volver a pasar pero seguía pasando. Aprovechaba cualquier segundo que nadie lo estuviera viendo para tocarme algo», manifestó la víctima.

A pesar de las tres denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de captura contra el acusado.

Por otro lado, el concejal manifestó que el profesor, presuntamente, habría abusado de su propia hija.

Los padres de las víctimas han expresado su consternación y han exigido medidas urgentes para proteger a los menores y evitar que Venegas continúe ejerciendo su labor como profesor.

