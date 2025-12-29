Resumen: La temporada decembrina deja 136 lesionados por pólvora y unidades de quemados al 100%. Autoridades insisten: la alegría no se quema, se comparte.

Diciembre entra en su última semana con hospitales llenos por quemados en Antioquia

La temporada decembrina en Antioquia continúa marcada por un preocupante aumento de lesionados por pólvora, según el más reciente boletín oficial emitido por la Gobernación del departamento con corte a las 8:00 de este 29 de diciembre.

El reporte señala que durante la actual temporada 2025-2026 se han registrado 136 personas lesionadas, lo que representa un incremento del 25,9% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 108 casos.

De acuerdo con el consolidado entregado por la Secretaría de Salud e Inclusión Social, entre los afectados se encuentran 41 menores de edad y 95 adultos, una cifra que vuelve a encender las alarmas por la manipulación y exposición a elementos pirotécnicos, especialmente en entornos familiares.

Además, se reportan 13 personas con amputaciones, una de las consecuencias más graves asociadas a estos accidentes. El informe también detalla que las manos, la cara y los miembros superiores continúan siendo las partes del cuerpo más afectadas, seguidas por lesiones en cuello, tronco y daños oculares y auditivos.

En cuanto al grado de las quemaduras, la mayoría de los casos corresponde a segundo grado, aunque también se han documentado lesiones de tercer grado que requieren atención especializada.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la ocupación del 100% en las unidades de quemados, tanto en servicios para adultos como pediátricos, lo que reduce la capacidad de respuesta ante nuevos casos en los últimos días del año.

Aunque no se reportan intoxicaciones por fósforo blanco ni por consumo de licor adulterado con metanol, la alerta sanitaria se mantiene activa.

El Valle de Aburrá y subregiones como el Nordeste y el Bajo Cauca concentran la mayor cantidad de municipios con casos reportados, siendo Medellín la ciudad con el mayor número de personas lesionadas.

Ante este panorama, la Gobernación reiteró el llamado a celebrar sin pólvora y a priorizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

