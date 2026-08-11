Resumen: El uso del Banco de Materiales de VIVA Antioquia es clave en esta contingencia, ya que permite a la administración departamental movilizar inventarios de construcción de manera casi inmediata

¡Antioquia activa Plan de reconstrucción! En marcha la entrega de materiales para reparar viviendas tras sismo

Minuto30.com .- Tras la evaluación inicial de los daños estructurales que dejó el fuerte sismo en múltiples municipios del departamento, la Gobernación de Antioquia anunció la hoja de ruta para devolverle un techo seguro a las familias damnificadas.

A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador Andrés Julián Rendón explicó el mecanismo tripartito con el que se intervendrán rápidamente las viviendas que sufrieron agrietamientos, colapsos parciales o daños en sus cubiertas.

Un modelo de trabajo en equipo

El mandatario departamental aseguró que la prioridad es resolver «con prontitud la necesidad más apremiante de nuestros paisanos». Para lograrlo sin enredarse en largos trámites burocráticos, la Gobernación diseñó una estrategia en la que participan el nivel departamental, el municipal y la misma comunidad.

El mecanismo de reparación funcionará bajo los siguientes tres pilares:

Los insumos: La Gobernación, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia ( VIVA ) y su programa Banco de Materiales , se encargará de suministrar y entregar directamente todos los insumos de construcción necesarios (cemento, ladrillos, tejas, vigas, etc.).

La ejecución: Las alcaldías de los municipios afectados tendrán la responsabilidad de aportar la mano de obra calificada (oficiales de construcción y ayudantes) para ejecutar las reparaciones.

La veeduría: Las familias damnificadas serán las encargadas de supervisar los trabajos en sus propios hogares, garantizando que los materiales se usen correctamente y la obra quede a satisfacción.

Agilidad a través de VIVA Antioquia

El uso del Banco de Materiales de VIVA Antioquia es clave en esta contingencia, ya que permite a la administración departamental movilizar inventarios de construcción de manera casi inmediata hacia las zonas más golpeadas, saltándose los tiempos de espera que normalmente requeriría una licitación pública tradicional para la contratación de obras civiles completas.

Se espera que en las próximas horas, las alcaldías municipales entreguen a la Gobernación los censos definitivos de afectación predial para comenzar con el despacho de los primeros camiones cargados de materiales hacia las subregiones.