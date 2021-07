A través de sus estados de Instagram, la modelo transgénero Mara Cifuentes mostró que hace parte de unos de los desfiles de Colombiamoda. Hace poco, la modelo contó que estaba en un lugar de reposo tras tener una crisis de depresión y ansiedad.

“Estoy muy feliz de haber podido tratar la depresión, porque siento que estoy mejorando, es algo que sí se puede mejorar, es una enfermedad que se puede tratar, se vale pedir ayuda”, manifestó Mara Cifuentes en sus redes sociales.

Luego de que estuviera en las pasarelas, la modelo afirmó: “Me sacaron del desfile apenas terminé, me están cuidando demasiado y ha sido un proceso de controlar, he estado haciendo mis trabajos, igual en el tratamiento me han puesto mucho cuidado y les mando un beso gigante”.