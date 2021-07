«Es muy loca»: Epa Colombia afirmó que intentó ayudar a Yina Calderón pero no se dejó

La empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, aseguró que tras la crisis que afronta la también empresaria Yina Calderón, a quien le hackearon su cuenta de Instagram, intentó ayudarla ofreciéndole sus redes sociales para publicidad y ella no se dejó.

En una entrevista con ‘La Red’, Barrera explicó que tras enterarse de la crisis de Calderón, se dirigió hasta su empresa para manifestarle su apoyo, y asegurarle que podía salir del problema.

“Me llama y me dice ‘Epa’ venga que estoy muy triste. Amiga necesitas publicidad, te la regalo, no te la cobro. Hagamos un video. Deje de tomar, vayamos a su empresa y hagamos unas historias demostrando que es una empresaria exitosa en Colombia. Demuestre que usted también puede cambiar”, recordó Daneidy.

Sin embargo, Yina Calderón prefirió quedarse en el lugar donde estaba, y no tomar la ayuda que le ofreció ‘Epa Colombia’. “Ella me despidió porque se iba a seguir tomando. Yo me sentí un poquito mal porque quería decirle como ‘amiga, cambie’ y dar ese buen testimonio. Yo le decía: ‘te dicen borracha y de todo’, pero ella no respondía“, fue la reflexión que hizo al mismo medio.

Por lo que ocurrió, Daneidy Barrera considera que Calderón es “es muy emprendedora, pero es loca porque se ha dejado llevar del alcohol. Yina es loca. Ella hoy dice una cosa y mañana otra”.

Esto dijo ‘Epa Colombia’ sobre Yina Calderón

