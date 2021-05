Anonymous, el grupo de ‘hacktivistas’ que puso en jaque las páginas del Estado

En redes sociales ha tomado mucha importancia la caída de las páginas del Ejército y del Senado, y dichos daños fueron atribuidos por Anonymous, un grupo autodenominado de ‘hacktivistas’, que tiene a todo el país hablando de ellos.

Y aunque están en boca de muchos, la gran mayoría no conoce a ciencia cierta qué son. Sobre ellos, se sabe que son un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no hay ningún líder, no tienen rostro ni una ideología definida.

Además, se han reunido en múltiples oportunidades para realizar protesta en línea o a veces de manera presencial. Su forma de operar es revelando información confidencial de gobiernos y algunas empresas privadas que afectan a la sociedad en general tras haber hackeado previamente sus páginas web.

Anonymous nació producto de algo de diversión en 2003, en una comunidad digital donde cualquier usuario podía escribir un texto, pero sin la necesidad de identificarse, apareciendo como anónimo.

Desde ese año nació el colectivo, pero fue hasta que ocurrió el escándalo de Wikileaks que el mundo entero conoció el poder de este grupo.

El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa.

Ahora el grupo centra su atención en Colombia, como lo hizo el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía.

They spent the entire state resources on guns, and not on education, science and technology, that's why they were penetrated. Stupids! // Se gastaron todo el presupuesto en bala, y no en educación, ciencia y tecnología, por eso fueron penetrados. ¡Estupidos!🤡🤡🤡

