Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Siete animales fueron rescatados con vida tras el terremoto en Cali. Equipos veterinarios continúan buscando mascotas atrapadas entre los escombros.

¡Ellos también son familia! Equipo del Área Metropolitana rescata a 7 animales con vida en Cali

Siete animales de compañía han sido rescatados con vida en Cali luego de quedar atrapados o afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, y provocó daños en diferentes ciudades del occidente del país.

Los derrumbes y el temor generado por el movimiento sísmico dejaron a numerosos animales atrapados entre los escombros, heridos o desorientados y separados de sus familias.

Ante esta situación, una delegación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otros 9 municipios de Antioquia se trasladó desde Medellín hasta Cali. El grupo está integrado por médicos veterinarios y personal especializado en bienestar animal, quienes trabajan junto con autoridades locales, el Centro de Bienestar Animal de Cali y el Cuerpo de Bomberos.

Las labores incluyen búsqueda, rescate técnico, hidratación y atención médica de los animales encontrados durante las jornadas de inspección en las estructuras afectadas.

Lea también: ¡No se quedaron de brazos cruzados! Artistas anuncian apoyo para reconstruir viviendas tras el terremoto

Según el reporte citado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los equipos han logrado recuperar con vida a cuatro perros y tres gatos. Los animales fueron encontrados deshidratados y recibieron atención después de ser extraídos de las zonas afectadas.

Sin embargo, las labores también han dejado un balance lamentable. Tres animales fueron encontrados sin vida como consecuencia del impacto de los derrumbes registrados tras el sismo.

La misión mantiene además una búsqueda activa para intentar rescatar a un perro que permanece atrapado debajo de los escombros. Los equipos continúan trabajando en los puntos donde existen reportes de mascotas afectadas o desaparecidas.

“Ellos también son familia. Ellos también sienten miedo y dolor”, manifestó Gutiérrez, al destacar la importancia de mantener el apoyo a las familias damnificadas y sus mascotas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Mientras avanzan las labores de emergencia, los especialistas continúan buscando animales que puedan haber quedado atrapados o separados de sus propietarios después del terremoto.

Todas las vidas son importantes ❤️. Nuestra misión de médicos veterinarios y personal experto en bienestar animal, liderada por el @Areametropol, sigue trabajando en Cali para rescatar y atender a los animalitos afectados por la emergencia. Ya lograron recuperar con vida a 4… pic.twitter.com/yAVF2Aiumc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026

Más noticias de Medellín