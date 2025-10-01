¡Por fin! ANI destinó cifra millonaria para arreglar la vía al Llano tras bloqueos y protestas

Resumen: La ANI destina $9.134 millones para estabilizar la vía al Llano tras deslizamientos en el kilómetro 18. Obras, acuerdos con transportadores y desvíos vigentes.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la destinación de 9.134 millones de pesos para mitigar la emergencia del kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, donde los deslizamientos han causado bloqueos y afectaciones a miles de viajeros y transportadores.

De acuerdo con el presidente de la entidad, Óscar Javier Torres, los recursos estarán distribuidos en:

$4.634 millones para las labores principales de intervención.

$4.000 millones para estabilización y mitigación.

$500 millones para estudios y diseños técnicos de mediano y largo plazo.

“Hicimos un gran esfuerzo para lograr estos recursos y encontrar una solución a la problemática que se está presentando actualmente en la vía al Llano”, señaló Torres.

Entre las obras ya en marcha se destacan la canalización, instalación de geomembranas, bombeo de pozos y drenajes en la zona afectada, además de la colocación de mojones de control topográfico para monitorear el terreno.

La crisis llevó a un bloqueo de más de 36 horas en puntos como Guayabetal, Naranjal y Chipaque. Finalmente, tras negociaciones con la ANI, los manifestantes levantaron los cierres y se acordaron medidas como: Tarifas diferenciales de peajes a lo largo del corredor, vigentes desde el sábado 4 de septiembre, y suspensión temporal del control de peso en básculas para vehículos de carga.

La ANI insistió en que la suma asignada es un esfuerzo interinstitucional para responder a una de las carreteras más estratégicas del país, vital para el transporte de alimentos, mercancías y pasajeros entre los Llanos Orientales y la capital.

