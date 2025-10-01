Tras su exitoso debut con una victoria de 1-0 frente a Arabia Saudita en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la Selección Colombia Masculina continuó su preparación en Talca, Chile.

El equipo, bajo la dirección técnica de César Torres, llevó a cabo una jornada de trabajo diferenciado y recuperación diseñada para equilibrar las cargas físicas del plantel.

La ‘tricolor’ tiene la mira puesta en Noruega, su siguiente rival que también ganó, por lo que el duelo en la segunda salida será para definir al líder del grupo.

La mañana se dedicó a una sesión de gimnasio de una hora para la plantilla completa, enfocada en fuerza, estiramientos y trabajos preventivos.

¡Con la mira en Noruega! La Sub-20 recarga energías con trabajos diferenciados pensando en el liderato del grupo

Por la tarde, la jornada se segmentó. Los futbolistas que jugaron menos de 75 minutos en el partido inaugural se trasladaron al campo a las 4:00 p.m. para una práctica de una hora.

Esta incluyó movilidad, rondos de activación, una ruta de pases con finalización, ejercicios diferenciados por posición y un cierre con juego en espacio reducido.

Mientras tanto, los jugadores con mayor carga de minutos permanecieron en el hotel, donde siguieron un plan de recuperación supervisado por el cuerpo técnico y el área médica.

La ‘Sele’ continuará sus entrenamientos en Talca con la mira puesta en su siguiente compromiso: el jueves 2 de octubre enfrentarán a Noruega a las 3:00 p.m.

