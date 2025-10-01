Minuto30
    ¡Con la mira en Noruega! La Sub-20 recarga energías con trabajos diferenciados pensando en el liderato del grupo
    Colombia Sub-20 se prepara en Talca para el duelo clave contra Noruega que definirá el liderato del Grupo F del Mundial Sub-20. Foto: FCF
    Resumen: Tras su victoria inicial de 1-0 contra Arabia Saudita en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la Selección Colombia Masculina, dirigida por César Torres, se concentró en Talca, Chile, para preparar su próximo encuentro clave contra Noruega, que definirá el liderato del grupo. La jornada de entrenamiento se centró en la recuperación y el trabajo diferenciado para equilibrar las cargas físicas: la mañana incluyó una sesión de gimnasio con enfoque en fuerza y prevención, mientras que la tarde se dividió en una práctica de campo de una hora para los jugadores con menos minutos, que incluyó movilidad, pases con finalización y juego en espacio reducido, y un plan de recuperación supervisado en el hotel para aquellos con mayor carga de juego. El equipo seguirá preparándose en Talca de cara al partido del jueves 2 de octubre a las 3:00 p.m. contra Noruega.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras su exitoso debut con una victoria de 1-0 frente a Arabia Saudita en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, la Selección Colombia Masculina continuó su preparación en Talca, Chile.

    El equipo, bajo la dirección técnica de César Torres, llevó a cabo una jornada de trabajo diferenciado y recuperación diseñada para equilibrar las cargas físicas del plantel.

    La ‘tricolor’ tiene la mira puesta en Noruega, su siguiente rival que también ganó, por lo que el duelo en la segunda salida será para definir al líder del grupo.

    La mañana se dedicó a una sesión de gimnasio de una hora para la plantilla completa, enfocada en fuerza, estiramientos y trabajos preventivos.

    Por la tarde, la jornada se segmentó. Los futbolistas que jugaron menos de 75 minutos en el partido inaugural se trasladaron al campo a las 4:00 p.m. para una práctica de una hora.

    Esta incluyó movilidad, rondos de activación, una ruta de pases con finalización, ejercicios diferenciados por posición y un cierre con juego en espacio reducido.

    Mientras tanto, los jugadores con mayor carga de minutos permanecieron en el hotel, donde siguieron un plan de recuperación supervisado por el cuerpo técnico y el área médica.

    La ‘Sele’ continuará sus entrenamientos en Talca con la mira puesta en su siguiente compromiso: el jueves 2 de octubre enfrentarán a Noruega a las 3:00 p.m.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

