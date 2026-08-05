Resumen: Angie Rodríguez amplió su denuncia ante la Fiscalía y un examen toxicológico buscará establecer si fue víctima de un presunto intento de envenenamiento.

Angie Rodríguez será sometida a examen toxicológico por orden de la Fiscalía

La Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y saliente gerente del Fondo de Adaptación, amplió su declaración ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por las amenazas e intimidaciones que asegura haber recibido tras denunciar presuntas irregularidades durante su paso por el Gobierno de Petro.

Como parte de las nuevas diligencias, el ente investigador ordenó la práctica de un examen toxicológico para establecer si fue víctima de un presunto intento de envenenamiento.

La diligencia judicial se extendió por más de seis horas y se realizó en calidad de denunciante. Según explicó su abogado, Manuel Villanueva, durante la declaración Angie Rodríguez entregó nuevos detalles sobre un supuesto suministro de medicamentos que le habrían sido presentados como vitaminas o tratamientos para el dolor de cabeza, pero que, según afirmó, le provocaron pérdida de movilidad y otros malestares físicos.

De acuerdo con la defensa, la versión de la exfuncionaria estaría respaldada por siete testimonios de personas que habrían presenciado o conocido los hechos denunciados.

Además, la Fiscalía recibió la historia clínica de Angie Rodríguez, registros médicos y otros elementos probatorios obtenidos de su teléfono celular para fortalecer la investigación.

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El abogado también aseguró que durante la diligencia fue identificada una persona señalada de participar en las presuntas conductas, aunque aclaró que la investigación permanece bajo reserva y será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

La denuncia también incluye presuntas amenazas de muerte, llamadas intimidatorias y una supuesta reducción en su esquema de seguridad luego de abandonar la Casa de Nariño. Ante estos hechos, la defensa solicitó reforzar las medidas de protección para la exfuncionaria mientras avanzan las investigaciones.

Con la práctica del examen toxicológico y las nuevas pruebas aportadas, la Fiscalía continuará recopilando evidencia para establecer si existieron conductas que pusieron en riesgo la salud, la integridad o la vida de Rodríguez.

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