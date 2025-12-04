Ni amenazas ni asalto la sacan: Angie Rodríguez continúa como directora del Dapre

Resumen: Directora del DAPRE, Angie Rodríguez, no sale del cargo tras denunciar intimidación y un asalto en casa de sus padres. La crisis se desató por la disputa sobre el nombramiento de José Alexis Mahecha.

El caso de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, ha dado un giro inesperado. Pese a que su salida del Gobierno Nacional se daba por descontada, y ella misma reconoció que el presidente Gustavo Petro le había solicitado la renuncia, la funcionaria se mantendría en su cargo, al menos por ahora.

La situación de crisis escaló en los últimos días debido a varios episodios que incluyen tensiones con el presidente, una disputa por un nombramiento y graves denuncias de espionaje e ingreso irregular a la vivienda de sus padres.

Cabe recordar que la directora del DAPRE denunció públicamente que fue víctima de intimidación por parte de cinco hombres encapuchados que ingresaron a la vivienda de sus padres en el barrio Los Molinos, en Bogotá. Los sujetos habrían permanecido más de una hora en la casa buscando información personal.

Rodríguez aseguró que no se llevaron ningún objeto de valor, “salvo una bolsa azul con objetos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes”. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una indagación tras la denuncia del asalto.

La tensión con el presidente Petro

La relación con el presidente Petro habría llegado a su punto crítico luego de que Rodríguez ordenara retirar la hoja de vida de José Alexis Mahecha, exsubdirector del DAPRE y cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de un proceso en una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta acción, además de informes sobre la ejecución y contratación pública del Fondo de Adaptación, habría generado profunda molestia en la Presidencia.

A pesar de la crisis, y de que la relación estaba deteriorada, el presidente no ha formalizado la renuncia por escrito y la directora Rodríguez continúa con sus tareas.

