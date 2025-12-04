La clasificación del Deportes Tolima a la final del fútbol colombiano no solo se celebró con el tradicional abrazo y la euforia del triunfo, sino con una insólita y curiosa pantomima que ha capturado la atención de propios y extraños.

Apenas se escuchó el pitazo final en el estadio Américo Montanini, y con el tiquete a la gran final asegurado, los jugadores del equipo tolimense no corrieron a la tribuna o a abrazarse, sino que emprendieron una carrera inusual.

Todos, como locos, salieron a recoger todos los balones que encontraron. Los pijaos se apoderaron de los que tenían los recogebolas y de los regados por la cancha.

Con todos ellos en mano, posaron para la foto oficial, para luego patearlos al aire en un gesto lleno de euforia y, quizás, burla.

Esta particular forma de festejar, que generó risas y desconcierto a partes iguales, no fue una simple ocurrencia del momento.

La inusual celebración tenía un motivo de fondo muy específico y picante. Tras el partido de la segunda fecha de los cuadrangulares, el entrenador rival, Leonel Álvarez, criticó duramente el planteamiento táctico del Deportes Tolima.

En aquel encuentro, el equipo dirigido por Lucas González tuvo que defenderse con uñas y dientes tras sufrir una expulsión.

¡Curiosa celebración! Como lo pidió Leonel Álvarez: El Deportes Tolima se ‘llevó los balones pa’ la casa’

Álvarez, molesto por lo que consideró un juego ultra-defensivo, lanzó una frase que ahora cobra todo el sentido: “Si quieren se llevan los balones para la casa”.

Los jugadores del Tolima, que evidentemente no olvidaron el comentario, se tomaron la crítica al pie de la letra, esperando el momento oportuno para responder con astucia e ingenio.

Así, al consumarse su paso a la final, el mensaje fue claro: efectivamente, se estaban ‘llevando los balones’.

Este peculiar acto sirvió como un dardazo indirecto y burlesco contra las palabras de Leonel Álvarez, transformando una crítica en la inspiración para un festejo épico.

La creativa y poco convencional celebración del Deportes Tolima no solo marca su pase a la final, sino que también añade una anécdota inolvidable y llena de picardía a la historia reciente del torneo.

Mientras la euforia embarga a la afición ‘pijao’, el gesto de ‘llevarse los balones’ ha dejado una estela de curiosidad y, por qué no, cierta incomodidad en el bando del equipo rival.

