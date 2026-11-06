Angie Rodríguez confirmó que es «1.000 por ciento real» el chat de Petro y Deicy Jiménez

Resumen: Angie Rodríguez confirmó a la revista Semana que es auténtico el chat del 12 de diciembre de 2025 en el que el entonces presidente Gustavo Petro le envió la hoja de vida de Deicy Jiménez y le pidió mantenerle el contrato en el Ministerio del Interior. La exdirectora del Dapre aseguró que tiene más conversaciones y que está dispuesta a entregarlas a la Justicia. Petro ha negado haber usado contratos del Estado para obtener favores.

La exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, confirmó este viernes 6 de noviembre que es auténtica la conversación en la que el expresidente Gustavo Petro le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior, la mujer que denunció que el entonces jefe de Estado le pagaba favores sexuales con contratos estatales.

En diálogo con la revista Semana, Rodríguez fue tajante al ser cuestionada sobre la veracidad del chat: «1.000 por ciento real», respondió. Además, adelantó que esa no es la única conversación que conserva con el exmandatario y que está en disposición de entregar todos los chats a la Justicia, si esta lo considera.

Según la exfuncionaria, entre sus conversaciones con Petro también estarían directrices del entonces presidente sobre algunas funcionarias del Estado, entre ellas, dijo, «algunas ministras que hacían parte de la red». Sobre ese tema no entregó más detalles, pues aseguró que está dedicada exclusivamente a entregar su versión a la Justicia sobre las actuaciones de Gustavo Petro frente a una supuesta red de mujeres que, al parecer, estuvieron bajo sus servicios durante su gobierno.

El chat, revelado en la noche del jueves por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, está fechado el 12 de diciembre de 2025, cuando Rodríguez aún era directora del Dapre. De acuerdo con esa revelación, la conversación arrancó a las 10:30 de la mañana, cuando la funcionaria le contó al presidente que el Congreso de la República le entregaría la máxima distinción, la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz. Once minutos después le escribió otro mensaje: «También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis».

Durante más de dos horas el entonces presidente no hizo comentario alguno sobre esos anuncios. Solo hasta la 1:06 de la tarde le respondió a Rodríguez, pero para encomendarle una tarea relacionada con Deicy Jiménez: le envió un archivo en formato PDF con el nombre «DeicyJimenez», de 197 kB, y enseguida le escribió: «Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior». La respuesta de la entonces directora del Dapre fue inmediata: «Perfecto señor presidente».

Captura del chat entre el entonces presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, revelado por Noticias Caracol.

Por el contexto de la comunicación, el intercambio ocurrió días antes de la condecoración que la Cámara de Representantes le otorgó a Angie Rodríguez el 17 de diciembre de 2025. Para esa fecha, según Noticias Caracol, Deicy Jiménez tenía en ejecución un contrato por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025 y con terminación el 31 de diciembre de ese mismo año. La orden habría tenido efecto: a la mujer le firmaron un nuevo contrato el 23 de enero de 2026, esta vez por 30 millones de pesos. Esos contratos se suman a otros que Jiménez habría firmado con entidades como la Superintendencia de Vigilancia y el Congreso de la República. De acuerdo con Noticias RCN, las autoridades investigan una serie de siete contratos que relacionan a Jiménez entre 2021 y 2025.

El caso estalló cuando la revista Semana publicó la entrevista en la que Deicy Jiménez aseguró que el expresidente Petro le pagó sus servicios sexuales con trabajo en el Estado, declaración que luego reforzó con la publicación de un video íntimo en el que, según ella, se evidencia la cercanía que llegó a tener con el exmandatario. «Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad», escribió entonces en su cuenta de Instagram, donde advirtió que hacía responsable a Petro si algo le llegaba a suceder a ella o a su familia.

El expresidente ha negado las acusaciones. Tras la divulgación del video, escribió en su cuenta de X que «nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie» y que las mujeres que trabajaron en su gobierno «llegaron por su capacidad y su esfuerzo». También aseguró que lo que circula «no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez», e informó que pidió a su abogado, Alejandro Carranza, tomar las acciones legales pertinentes por la publicación de esa grabación.

Entre tanto, el abogado de Angie Rodríguez, Manuel Villanueva, le dijo a Noticias RCN que su clienta no conocía a Deicy Jiménez en el momento del chat y que solamente se encargó de un tema contractual ordenado por quien era su jefe. Villanueva también reiteró la denuncia de que la exdirectora del Dapre habría sido víctima de un intento de envenenamiento: según el abogado, una prueba toxicológica realizada en España dio positivo para tres sustancias, resultado que ya habría sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante un oficio.

La revelación del chat sacudió el debate político. La excandidata presidencial Paloma Valencia escribió en su cuenta de X que, a su juicio, «el delito contra Petro está probado», al enumerar los contratos verificados en el Secop, la orden directa que aparecería en el chat y el material visual publicado por Jiménez. «Estos elementos: contratos verificados, una orden directa y el material visual, superan toda duda», afirmó, y llamó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema a actuar.

Lea también: La Corte Suprema va por el celular de Deicy Jiménez: qué buscan en el caso de los ‘sexo contratos’

También te puede interesar: «Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro»: Deicy Jiménez publica video como «prueba»