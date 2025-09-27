El piloto colombiano David Alonso inició este viernes 26 de septiembre su participación en el Gran Premio de Japón de Moto2, marcando el comienzo de la gira asiática de la categoría.

La jornada, compuesta por el primer entrenamiento libre y la práctica, ofreció resultados dispares para el representante del Aspar Team.

Alonso mostró un buen desempeño en el primer entrenamiento libre, ubicándose en la cuarta posición de la general con un tiempo de 01:49.477, a solo cuatro décimas del líder, el británico Jake Dixon (01:49.067).

Sin embargo, la práctica de la tarde resultó ser un desafío. Tras realizar algunos cambios en la moto con su equipo, Alonso no pudo replicar las sensaciones matutinas.

Aunque logró mejorar su tiempo personal a 1:49.309, su posición final fue la 17ª, lo que significa que no superó el corte directo a la Q2 y deberá disputar la ‘Qualy 1’ este sábado.

El británico Jake Dixon volvió a ser el más rápido en la práctica con un registro de 01:48.679, seguido por el japonés Ayumu Sasaki (01:48.828) y el español Manuel González (01:48.945).

¡Alonso, a remontar en Japón! Tras rozar la Q2, el colombiano buscará el pase en una desafiante ‘Qualy 1’

Tras la jornada, David Alonso comentó a su equipo: “Motegi es un circuito divertido con la Moto2.

Por la mañana hicimos un buen trabajo, pero por la tarde probamos alguna modificación que no nos sirvió para mejorar esas pocas décimas que necesitábamos para entrar en la Q2. Mañana tocará volver atrás y buscar otra nueva dirección”.

La actividad de Moto2 continuará este sábado 27 de septiembre con la segunda práctica libre y las dos rondas de clasificación que definirán la parrilla de salida.

La carrera principal del Gran Premio de Japón se disputará el domingo a 19 vueltas, con horario en Colombia a las 10:15 de la noche del sábado.

CFMOTO Power Electronics Aspar enjoys its best Saturday of the season | https://t.co/3lT6kUg4A8 El CFMOTO @PE_EasyToDrive Aspar firma su mejor sábado de la temporada | https://t.co/Y896EfNnQO #JapaneseGP pic.twitter.com/GO84LyldKP — Aspar Team (@AsparTeam) September 27, 2025

