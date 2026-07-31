Resumen: Gury Rodríguez defendió su elección como primer vicepresidente del Concejo de Medellín y cuestionó las críticas relacionadas con la participación de las minorías. El concejal citó decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado para respaldar la legalidad de la elección y aseguró que las actuaciones en su contra hacen parte de una “persecución política”.

Andrés ‘Gury’ Rodríguez defiende su elección como primer vicepresidente del Concejo de Medellín y denuncia “persecución política”

El concejal Andrés “Gury” Rodríguez se pronunció sobre los cuestionamientos surgidos alrededor de su elección como Primer Vicepresidente del Concejo Distrital de Medellín y aseguró que detrás de estas actuaciones existe una “persecución política” en su contra.

A través de una publicación en X, Rodríguez cuestionó los argumentos de quienes han señalado que las minorías políticas dentro de los concejos deben tener una participación determinada en la conformación de las mesas directivas.

El concejal explicó que las objeciones comenzaron, según su relato, después de que manifestó su intención de ser elegido como primer vicepresidente. “Cuando manifesté mi intención de elegirme como vicepresidente primero del Concejo de Medellín, es que aparecieron las oposiciones a que lo fuera”, afirmó.

De acuerdo con Rodríguez, uno de los argumentos planteados para cuestionar su elección está relacionado con la participación de las minorías en las mesas directivas. Sin embargo, rechazó esta interpretación y sostuvo que, para el caso del Concejo Distrital de Medellín, existe un antecedente judicial sobre la manera en que debe garantizarse la participación de la oposición.

“Y en definitiva no es así”, sostuvo.

Gury cita decisiones del Tribunal Administrativo y del Consejo de Estado

Como respaldo de su posición, Rodríguez hizo referencia al proceso judicial relacionado con la conformación de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín, un asunto que, según explicó, ya fue analizado en dos instancias.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de una demanda de nulidad electoral y, de acuerdo con lo señalado por el concejal, concluyó que para el Concejo Distrital de Medellín la participación de la oposición se rige por el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.

Según Rodríguez, esta disposición establece que la garantía de participación de la oposición se satisface con su presencia en al menos una de las posiciones de la Mesa Directiva. Bajo esa interpretación, el tribunal declaró ajustada a derecho la elección del Primer Vicepresidente.

El concejal también señaló que la decisión fue posteriormente revisada por el Consejo de Estado. Según manifestó, la Sección Quinta confirmó íntegramente el fallo de primera instancia y reiteró que, para los concejos distritales, la disposición especial aplicable es el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.

Rodríguez sostuvo además que el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo confirmó la legalidad de la elección del Primer Vicepresidente del Concejo Distrital de Medellín.

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Con base en estos antecedentes, el concejal afirmó: “En consecuencia, hoy existe una doble decisión judicial coincidente que respalda la actuación del Concejo y brinda seguridad jurídica a los concejales que participaron en dicha elección”.

Para Rodríguez, estas decisiones son el principal argumento frente a los cuestionamientos que han surgido alrededor de su llegada a la Primera Vicepresidencia y de la participación de la oposición en la Mesa Directiva.

Cuando manifesté mi intención de elegirme como vicepresidente primero del @ConcejoMedellin, es que aparecieron las oposiciones a que lo fuera, manifestando que las minorías dentro de los concejos existen. Y en definitiva no es así: Es importante informar que el debate jurídico… pic.twitter.com/aZRqMaHvpP — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) July 31, 2026

Rodríguez asegura que existe una “persecución política”

Más allá de la discusión jurídica, el concejal también cuestionó el trasfondo de las actuaciones que, según dijo, se han presentado en su contra.

Rodríguez aseguró que las oposiciones a su elección no corresponden únicamente a una diferencia de interpretación sobre las reglas para conformar la Mesa Directiva, sino que hacen parte de una actuación política en su contra.

“Es evidente que todo lo que hacen en mi contra, es una persecución política”, manifestó.

El concejal agregó que personas con varios años de experiencia dentro de la corporación le han señalado que una situación de estas características no se había presentado anteriormente.

“Algo que, según me han informado quienes llevan años dentro de la corporación, nunca había pasado”, añadió.

Con su pronunciamiento, Rodríguez defendió la legalidad de la elección a partir de las decisiones judiciales que citó y cuestionó los argumentos utilizados para oponerse a su llegada a la Primera Vicepresidencia.

La discusión planteada por el concejal gira así alrededor de la interpretación del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 para los concejos distritales y de los antecedentes judiciales que, según su exposición, respaldan la forma en que se conformó la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Medellín. Al mismo tiempo, Rodríguez atribuyó las actuaciones en su contra a una “persecución política”.