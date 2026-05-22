‘Serás presidente’: El cantante Andrés Cepeda respondió tras ser confundido con Iván Cepeda

Resumen: Andrés Cepeda tuvo que aclarar en redes sociales que no tiene relación con la política, luego de que varios usuarios lo confundieran con el senador Iván Cepeda en una publicación viral.

Todo comenzó cuando Andrés Cepeda publicó en sus redes sociales contenido relacionado con una reciente presentación en Orlando, Estados Unidos. Lo que parecía una interacción normal con sus seguidores rápidamente se convirtió en una conversación política luego de que varios usuarios confundieran al cantante con el candidato a la presidencia Iván Cepeda.

En medio de los comentarios, algunos internautas aseguraron que votarían por él en unas supuestas elecciones presidenciales. “Voy a votar por ti”, escribió una usuaria, mientras que otra persona comentó: “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos”.

La situación empezó a viralizarse rápidamente y generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios siguieron alimentando la confusión entre Andrés Cepeda e Iván Cepeda, otros aprovecharon el momento para hacer bromas y crear memes sobre una supuesta candidatura presidencial del intérprete de “Día Tras Día”.

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Ante la cantidad de mensajes relacionados con política, Andrés Cepeda decidió responder directamente y dejar clara su posición frente al tema. El artista aseguró que no tiene ninguna relación con campañas electorales ni aspiraciones políticas.

“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, respondió el cantante a uno de los usuarios. Posteriormente, insistió en otro mensaje: “No tengo nada que ver con política, por favor”.

Pese a las aclaraciones de Andrés Cepeda, los comentarios continuaron durante varias horas. Algunos internautas incluso aseguraban en tono jocoso que el cantante “ya estaba en campaña”.

Finalmente, para frenar la ola de mensajes y evitar que la confusión siguiera creciendo, el artista optó por desactivar los comentarios en su última publicación de Instagram.

Jdjajas jajajajaj la manera que se están gozando a Andrés Cepeda en Ig jajjajajaj pic.twitter.com/0B4eCX8XGp — Samuel N. Agüero 🐓 (@SamuelNAguero) May 21, 2026



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