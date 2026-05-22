Homicidio, secuestro y reclutamiento: Estos son los 6 patrones criminales por los que la Corte dejó en firme la condena contra Elda Neyis Mosquera, alias karina. Foto: Redes Sociales

Resumen: La Sala de Casación aprovechó el fallo para realizar modificaciones de fondo en el reconocimiento de las víctimas y en los montos económicos

3.358 delitos confirmados: El aberrante prontuario por el que la Corte dejó en firme la condena contra alias «Karina»

Minuto30.com .- Un paso fundamental para la verdad y la reparación de miles de víctimas se dio en las últimas horas en los estrados judiciales. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la condena proferida bajo la ley de Justicia y Paz contra Elda Neyis Mosquera, conocida en el conflicto armado como alias ‘Karina’, y otros ocho exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc.

El alto tribunal ratificó la responsabilidad de estos postulados en una alarmante cifra de 3.358 conductas delictivas, perpetradas durante sus años de terror en seis departamentos del país: Antioquia, Córdoba, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda.

Los 6 patrones de criminalidad confirmados

Con esta decisión, queda en firme la condena alternativa (beneficio penal otorgado por su sometimiento a la justicia transicional) por la sistematicidad y crueldad con la que operó el frente que comandaba alias ‘Karina’.

La Corte Suprema halló a los procesados responsables bajo seis macro-patrones de criminalidad que dejaron profundas cicatrices en las regiones afectadas:

Homicidio a población civil y fuerza pública.

Desaparición forzada en zonas de influencia guerrillera.

Desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Secuestro con fines extorsivos y políticos.

Reclutamiento ilícito de menores de edad para la guerra.

Violencia basada en género, un flagelo que la justicia ha empezado a visibilizar y castigar con mayor rigor en estos tribunales.

Modificaciones en las indemnizaciones y llamado de atención

Aunque la Corte confirmó el grueso de la condena penal, la Sala de Casación aprovechó el fallo para realizar modificaciones de fondo en el reconocimiento de las víctimas y en los montos económicos fijados inicialmente para su indemnización, buscando garantizar una reparación más justa y proporcional al daño causado.

Además, el tribunal emitió un fuerte exhorto institucional. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo que inicie procesos de capacitación urgentes para sus funcionarios, con el fin de que adquieran mayor pericia técnica y jurídica en el manejo de los temas de indemnizaciones dentro de los incidentes de reparación integral. El objetivo es que la defensa de los derechos de las víctimas sea impecable y no sufra tropiezos en esta etapa crucial.

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