¿Será cierto? Andrea Valdiri mostró a su hija Adhara y le dicen que no se parece a Lowe León

La reconocida influenciadora y bailarina, Andrea Valdiri, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía y un video de su pequeña hija Adhara y sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para compararla con su padre Lowe León.

En las imágenes que fueron recogidas por una página de Instagram, los usuarios comentaron que a quien realmente se parece es a su hermana mayor de 9 años.

«La verdad, al principio, tenia parecido al innombrable. Ojo que no digo nombres para que no me demanden. Y ahora es supremamente parecida a su hermanita mayor»», «Tan hermosa se parece mucho a la. Hermanita», «Muy bonita no se parece al tipo», «Se parece a la hermanita 😍 está divina esa muñeca», fueron algunos de los comentarios sobre las imágenes.

Estas fueron las publicaciones de Andrea Valdiri

