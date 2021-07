Andrea Valdiri habló de ‘El Miura’ y su aparente recaída

A través de sus estados de Instagram la bailarina Barranquillera Andrea Valdiri salió en pleno llanto para decirle a sus seguidores que no importaba la plata que había gastado con ‘El Miura’, como se le conoce a un habitante de calle al que ella decidió ayudar hace un tiempo, pero que recayó en los excesos.

“Voy a hablar con ustedes como Andrea, no como ‘la Valdiri’. Hoy es un día que me levanté viendo unos videos que me mandaba la gente diciéndome ‘se te acabo el circo’, ‘se te acabó la platica que invertiste en El Miura’”, dijo la influencer mientras estaba dentro de su carro.

Además, dijo que “Hay gente que le da trago para grabarle videos y también están los que lo incitan a beber, eso se nota (…) Siento que perdí una batalla”.

Llorando, Andrea Valdiri explicó qué la tiene tan afectada