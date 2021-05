Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores como es su relación con Andrea Valdiri, y es que muchos de los internautas le preguntaban por su relación con la bailarona barranquillera luego de que la hija de la exsenadora publicara varios videos al lado de Lowe León, quien es el papá del hijo que espera Valdiri.

“Sé que la gente es perfecta creando rivalidades y no, no tengo nada en contra de Andrea Valdiri. Si tuviera algo en su contra ni la seguiría en Instagram. A mí me gusta cómo baila (…) A mí me gusta porque yo nunca la he visto en persona, yo no la conozco, yo no sé cómo ella y tampoco le ando preguntando a Lowe por qué terminó con ella. Oye, eso no es problema mío, eso a mí no me interesa”, dejó claro Aida Victoria.

Al terminar el video, Aida dijo que para ella no existe el bueno o el malo, «a veces ni el bueno, ni el malo existen, existen personas con motivaciones, con razones y cada quien es compatible con cierta opinión pero cuando uno no conoce las razones de la gente, no puede juzgar”.

