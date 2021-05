Un joven grabó el momento en el que llevaba a su mamá con ‘mentiras’ para que se vacunara contra el covid-19. Ambos salen sentados dentro de un carro mientras que se le escuchar decir a la mujer: «¿Esta es toda la fila para ver a Chayanne?», al ver la cantidad de carros que estaban a la espera en la ciudad de Monterrey, México.

«Se me hacía mucha belleza que me llevaras a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras», dice la madre del joven al saber que iba de camino a que le pusieran la vacuna contra el covid-19. Mientras le da una palmada, furiosa, reacciona por la mentira de su hijo.

Lea también: EN VIDEO: Cogieron a los que arrastraron a una mujer por Guayabal para robarle un bolso

Mientras el joven se siente orgulloso por su ‘jugada’, la madre se echa la bendición. Al parecer, estaría un poco nerviosa por lo que la historia se ha hecho viral en redes sociales.

‘Engañó’ a su mamá para que recibiera la vacuna contra la covid-19: