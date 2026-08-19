Resumen: Andes canceló las Fiestas Katías 2026 debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El municipio reporta 518 viviendas afectadas, 71 de ellas con orden de evacuación, por lo que los recursos destinados a las celebraciones serán redireccionados a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Mientras avanzan las reparaciones, la Alcaldía gestiona apoyo ante el Gobierno nacional y cuenta con acompañamiento de entidades departamentales.

Andes cancela sus fiestas tradicionales y destina recursos a la atención de la emergencia

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto llevó a la Alcaldía de Andes, en el Suroeste de Antioquia, a cancelar las Fiestas Katías 2026. Los recursos destinados a su realización serán utilizados para atender las necesidades derivadas del sismo y avanzar en la recuperación del municipio.

Según el censo de la administración municipal, 518 viviendas resultaron afectadas: 348 en la zona rural y 170 en el área urbana. De estas, 71 tienen orden de evacuación. También se han reportado daños en instituciones educativas y otros espacios del municipio, que continúan siendo evaluados.

Los recursos de las fiestas cambiarán de destino

La Alcaldía trasladará los recursos previstos para las actividades de turismo, recreación y cultura hacia las labores de recuperación, principalmente las relacionadas con las viviendas afectadas.

El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, explicó que la magnitud de la emergencia llevó al municipio a tomar esta determinación.

“Es una decisión que la verdad pues a tomarla porque Andes ha sido un municipio que fomenta el turismo, que también hemos apoyado muy fuertemente el comercio para que puedan durante estos días desarrollar su actividad económica, pero bueno tomamos la decisión y ya le informamos a la comunidad de que los recursos que teníamos destinados para esta semana cultural van destinados a la reconstrucción de las viviendas del municipio de Andes”, declaró el mandatario.

Las actividades previstas para las Fiestas Katías quedarán para una fecha posterior, mientras los recursos serán destinados a las necesidades que dejó el terremoto.

Avanzan las labores de recuperación

En diferentes sectores rurales ya comenzaron trabajos de recuperación, principalmente en techos y otras estructuras de las viviendas afectadas.

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Hasta ahora, la administración tiene identificadas 16 viviendas que requieren reconstrucción total. En otros inmuebles se presentan daños en cubiertas, paredes, pisos, cocinas y unidades sanitarias.

Andes busca apoyo para la emergencia

El municipio cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, VIVA y DAGRAN para atender las afectaciones.

Además, la Alcaldía gestiona recursos ante el Gobierno nacional. Para ello, ya radicó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las actas correspondientes para solicitar acompañamiento en la atención de la emergencia.

Con la cancelación de las Fiestas Katías, la administración municipal concentra los recursos que estaban destinados a esta celebración en las labores de recuperación, mientras continúa la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.