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Resumen: Ana María fue la única sobreviviente de su familia tras el colapso de un edificio en Cali durante el terremoto del 10 de agosto.

‘Dios me tiene para cosas muy grandes’: la historia de Ana María, única sobreviviente de su familia tras el terremoto

Ana María, de 23 años, se convirtió en la única sobreviviente de su familia tras el colapso de un edificio, ocurrido durante el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali.

La joven fue rescatada con vida el primer día de la emergencia, mientras sus padres y sus dos hermanas murieron bajo los escombros.

Ana María hacía parte de trillizas junto con Isabella y Sofía. Las tres habían estudiado Mercadeo en la Universidad Javeriana y terminaron su carrera el año pasado. También compartieron parte de su formación en Francia, donde realizaron su último semestre.

El día del terremoto, las hermanas se encontraban preparándose para salir hacia sus trabajos cuando comenzó el movimiento. Ana María alcanzó a llegar hasta el pasillo del segundo piso, pero quedó atrapada después de que una puerta cayera sobre ella.

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De acuerdo con familiares, la estructura que se desplomó dejó un espacio alrededor de la joven, quien permaneció con la cabeza expuesta y comenzó a pedir ayuda. Vecinos escucharon sus llamados y lograron ubicarla para posteriormente facilitar su traslado a un centro médico.

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Ana María sufrió fracturas en uno de sus brazos y en la pelvis, lesiones por las que fue sometida a una cirugía en la Clínica Imbanaco de Cali.

Antes de ingresar al quirófano, la joven le dijo al anestesiólogo: “Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes”, según relató su prima Diana March.

Mientras se recuperaba, fueron encontrados los cuerpos de Sofía, Isabella y sus padres. Ana María posteriormente recibió la noticia sobre la muerte de sus familiares y, según su prima, ha manifestado el dolor que siente por la pérdida de quienes consideraba su mayor compañía.

Actualmente, la joven continúa bajo atención médica y sus allegados esperan que pueda salir del centro asistencial una vez avance su recuperación.

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