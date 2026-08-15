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    Bomberos Medellín combaten incendio forestal en la vía Las Palmas

    El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que dos tripulaciones se encuentran desplegadas a la altura del retorno 2 para controlar las llamas

    Publicado por: SoloDuque

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    Bomberos Medellín combaten incendio forestal en la vía Las Palmas

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que dos tripulaciones se encuentran desplegadas a la altura del retorno 2 para controlar las llamas y evitar la propagación de la emergencia.

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    Minuto30.com .- La mañana de este sábado en Medellín está marcada por una emergencia ambiental en uno de los principales corredores viales de la ciudad. Un incendio forestal se desató en la vía Las Palmas, lo que obligó a un despliegue rápido de los organismos de socorro para evitar mayores afectaciones a la flora local y a la movilidad.

    El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, entregó el primer reporte oficial de la situación a través de sus redes sociales, entregando un parte de acción inmediata por parte de la administración municipal.

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    Detalles de la atención de la emergencia

    De acuerdo con la información suministrada por el mandatario local, el foco de la conflagración se ubica específicamente a la altura del retorno 2 de esta importante arteria vial que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño.

    • Despliegue operativo: En el sitio se encuentran trabajando activamente dos tripulaciones del cuerpo de Bomberos Medellín, adscritas al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

    • Estado actual: Los uniformados se encuentran realizando maniobras de ataque directo con mangueras y herramientas manuales para confinar el fuego, enfriar la zona y evitar que los vientos propaguen las llamas hacia otros sectores de la montaña.

    «Nuestros bomberos trabajan en el control de la emergencia. Continuamos en el sitio y estaremos informando», aseguró el alcalde Gutiérrez en su publicación.

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    Recomendaciones para los conductores

    Dado que el humo y la presencia de vehículos de emergencia pueden alterar el flujo normal en la vía Las Palmas, las autoridades de tránsito recomiendan a los usuarios:

    1. Reducir la velocidad: La visibilidad puede verse comprometida por el humo en los alrededores del retorno 2.

    2. Facilitar el paso: Dar prioridad absoluta a los camiones de bomberos y vehículos de rescate que continúan llegando a la zona.

    3. Vías alternas: Quienes se dirigen hacia el aeropuerto José María Córdova o el Oriente, pueden considerar tomar el Túnel de Oriente o la vía a Santa Elena, dependiendo de la evolución del tráfico.

    Se espera que en las próximas horas el DAGRD entregue un balance final sobre las hectáreas afectadas y las posibles causas que originaron este incendio.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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