Ana Lucía Domínguez contó detalles de su divorcio con ‘Jeringa’

La actriz Ana Lucía Domínguez reveló por qué se casó y se divorció de David Alberto García Henao, mejor conocido como ‘Jeringa’. En entrevista con el periodista Juan Diego Alvira dio detalles sobre su vida.

La famosa dijo que el humorista y ella empezaron a salir cuando ella tenía 13 y él 27. Aunque en la televisión no era bien vista la relación de los famosos, luego de cinco años siendo de noviazgo y ella ya había cumplido 18, se casaron.

La actriz inició su carrera como actriz a los 10 años. De acuerdo con lo expresado por ella en la entrevista, decidió contraer matrimonio con ‘Jeringa’ con el fin de facilitar los trámites para obtener la visa.

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar (la visa)’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad», dijo Ana Lucía Domínguez.

Ante esa situación, decidió contraer matrimonio con ‘Jeringa’. «Con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, expresó la actriz.

La actriz desmintió los rumores que señalan que su separación se debió a problemas de violencia doméstica.

«Estuvimos allá (Estados Unidos]) dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, (’Jeringa’) es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda” afirmó Ana Lucía Domínguez.

