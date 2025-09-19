Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Amor y Amistad en Medellín: refuerzan controles para evitar violencias y riñas

En Medellín, la celebración de Amor y Amistad no solo estará marcada por flores y regalos, sino también por la implementación de un plan especial para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía y el Ejército, anunció un despliegue de más de 600 uniformados, quienes estarán presentes en discotecas, bares, restaurantes, zonas comerciales y barrios, con el fin de mantener el orden durante este fin de semana festivo.

La Secretaría de las Mujeres reiteró que todos los mecanismos de atención para víctimas de violencias basadas en género estarán activos las 24 horas.

Entre ellos se encuentran la Línea 123 Agencia Mujer, el Mecanismo de Defensa Técnica, la Protección Integral y la Atención Psicojurídica en Territorio.

Además, los equipos territoriales han desarrollado jornadas de sensibilización en distintas comunidades para desmantelar mitos alrededor del amor que justifican comportamientos violentos, como “porque te quiere te cela” o “el amor todo lo puede”.

“En Medellín creemos en un Amor y Amistad libres de violencias. Ningún mito ni excusa justifica una agresión”, enfatizó Valeria Molina, secretaria de las Mujeres.

Además, las autoridades recordaron que en 2024, durante la misma festividad, la Línea 123 Agencia Mujer atendió 1.022 casos relacionados con violencias de género y se registraron 375 riñas. Por ello, se han fortalecido los operativos de control y las campañas de prevención frente al consumo de alcohol y las disputas callejeras.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que el objetivo es que esta fecha transcurra en paz: “Estamos en el territorio para acompañar a la ciudadanía y garantizar la convivencia en cada rincón de Medellín”.

