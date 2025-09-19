La menor Valeria Michelle Ortega desapareció en Medellín

Resumen: Valeria Michelle Ortega Velásquez, una menor de 13 años, se encuentra desaparecida desde el 18 de septiembre. La última vez que fue vista fue en el sector de Moravia.

Valeria Michelle Ortega Velásquez, una menor de 13 años, se encuentra desaparecida desde el 18 de septiembre. La última vez que fue vista fue en el sector de Moravia.

Al momento de su desaparición, Valeria vestía un conjunto deportivo de la marca ADIDAS, color negro con rayas blancas en las mangas y en las botas del pantalón. También llevaba tenis blancos y un bolso azul con flores.

Como señal particular, Valeria tiene un lunar rojo que se extiende desde la parte interna de su pierna derecha, desde la pelvis hasta la planta del pie.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes