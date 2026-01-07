¿Amistad o romance? Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando juntos el Año Nuevo

Resumen: Beéle y la actriz Kimberly Reyes fueron captados celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla, lo que reavivó los rumores sobre un posible romance entre ambos. Aunque las imágenes muestran cercanía y complicidad, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, y los seguidores continúan especulando sobre si se trata de amistad o algo más.

El inicio de 2026 volvió a poner a Beéle en el centro de la conversación digital, luego de que se viralizara un video en el que aparece celebrando Año Nuevo junto a la actriz Kimberly Reyes. Las imágenes, grabadas en Barranquilla, reactivaron los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos, especulaciones que circulan desde finales de 2025.

En la grabación, difundida ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, se observa al cantante y a la actriz compartiendo de manera relajada, bailando y conversando. Aunque no hay gestos explícitos que confirmen una relación amorosa, la cercanía mostrada fue suficiente para generar múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Usuarios en redes sociales señalaron que el encuentro habría tenido lugar en un sector cercano al barrio donde creció Beéle. Para algunos, este detalle refuerza la idea de un vínculo personal, mientras que otros sostienen que se trataría de una reunión casual entre personas que comparten entornos cercanos.

Las versiones sobre una posible relación no son nuevas. En octubre de 2025, el artista fue protagonista de una fuerte polémica tras la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera. Posteriormente, comenzaron a circular rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Kimberly Reyes, reconocida por su participación en producciones como Sin senos sí hay paraíso y Diomedes, el Cacique de La Junta.

Esto le podría interesar: ¡Show tras las rejas! Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y presume compartir celda con Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

En medio de esa atención mediática, la actriz reaccionó con humor en sus redes sociales al escribir: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”, comentario que muchos interpretaron como un intento de restarle importancia a las especulaciones, aunque no logró frenar del todo la curiosidad del público.

La difusión del video de Año Nuevo volvió a dividir opiniones. Mientras algunos seguidores celebran la posibilidad de un romance, otros insisten en que compartir una celebración no implica necesariamente una relación sentimental.

Hasta el momento, ni Beéle ni Kimberly Reyes se han pronunciado para confirmar o desmentir los rumores. El cantante tampoco ha hecho pública ninguna nueva relación tras sus rupturas anteriores, aunque su vida personal continúa siendo tema recurrente de conversación en redes sociales.

Por ahora, las imágenes siguen circulando y las especulaciones continúan, dejando abierta la pregunta: ¿simple amistad o el inicio de una nueva historia sentimental?