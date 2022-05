Este viernes, 13 de mayo, el boxeador británico Amir Khan, anunció su retiro a los 35 años de edad tras 17 años de carrera deportiva.

El boxeador británico, antiguo campeón del mundo de los pesos superligeros AMB y FIB, confirmó que “colgaba los guantes” con un récord de 34 triunfos en 40 peleas como profesional.

Por medio de su cuenta de Twitter, el deportista escribió: «Me siento bendecido por haber tenido una carrera tan increíble».

A parte de sus títulos, consiguió una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004.

Khan se convirtió en el campeón del mundo en 2009 luego de un triunfo frente al ucraniano Andriy Kotelnik en un combate AMB de pesos superligeros.

Para el 2011 derrotó al estadounidense Zab Judah para conseguir el cinturón FIB, el cual perdió unos meses después contra el también estadounidense Lamont Peterson.

El británico finalizó su carrera con una derrota frente a su compatriota Kell Brook en Mánchester en febrero de este año.

It’s time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2

— Amir Khan (@amirkingkhan) May 13, 2022