    Los últimos segundos de la aeronave de Yeison Jiménez: volaba a solo 50 metros y hubo dos explosiones

    MinTransporte enfatizó que no habrá espacio para especulaciones en este accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez y 5 acompañantes

    Una cámara de seguridad ubicada a 150 mts del lugar donde cayó la aeronave, captó la violena caída y posterior explosión.
    Los últimos segundos de la aeronave de Yeison Jiménez: volaba a solo 50 metros y hubo dos explosiones

    Resumen: El informe revela que la tragedia se produjo bajo condiciones críticas de vuelo y con una secuencia de impactos que resultó fatal para los ocupantes.

    Minuto30.com .- El Gobierno Nacional, a través de la ministra de Transporte, Mafe Rojas, entregó el primer reporte técnico oficial sobre el siniestro aéreo ocurrido en cercanías al aeródromo Juan José Rondón (Paipa), donde perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y cinco personas más.

    El informe revela que la tragedia se produjo bajo condiciones críticas de vuelo y con una secuencia de impactos que resultó fatal para los ocupantes.

    Reconstrucción del accidente: Impacto y explosión

    Según el análisis preliminar de la Aerocivil, testigos presenciales y evidencias técnicas han permitido establecer la siguiente cronología:

    Vuelo a baja altura: La aeronave volaba apenas a 50 metros sobre el terreno al momento de la emergencia.

    El “efecto rebote”: Al impactar inicialmente contra el suelo, el aparato rebotó. En el segundo contacto, la violencia del golpe provocó la fractura de la cola de la aeronave.

    Doble explosión: Segundos después del choque, se produjeron dos explosiones consecutivas, alimentadas por los residuos de combustible, lo que explica por qué los cuerpos resultaron incinerados.

    Punto de impacto: El siniestro ocurrió aproximadamente a una milla de la cabecera de la pista.

    Las tres líneas de investigación

    El Ministerio de Transporte ha enfocado el caso en tres frentes para determinar el origen de la falla:

    Operacional: Se evalúan las condiciones meteorológicas de Paipa y la operación de la aeronave en pista.

    Técnico y Mantenimiento: Se revisan los manuales y la trazabilidad de los mantenimientos recientes de la matrícula N325FA para verificar su aeronavegabilidad.

    Factor Humano: Se analiza la experiencia, horas de vuelo recientes y el estado psicofísico del capitán Hernando Torres.

    “Rigor técnico y transparencia”

    La ministra Mafe Rojas enfatizó que no habrá espacio para especulaciones. “La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja será clave para fortalecer los estándares en el país”, afirmó. Los motores y restos de la aeronave ya están bajo custodia para ser sometidos a análisis especializados.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


