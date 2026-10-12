¡Alarmante balance vial en Antioquia! Nueve personas murieron durante el puente festivo

Resumen: Durante el puente festivo, Antioquia registró 27 siniestros viales que dejaron nueve personas fallecidas y 35 lesionadas. Las autoridades reportaron la movilización de más de 1,3 millones de vehículos, impusieron 271 comparendos y realizaron controles de embriaguez y campañas preventivas. Para facilitar el retorno de los viajeros, también implementaron medidas especiales en la vía Medellín-Amagá y el Túnel de Oriente.

El regreso a casa después del puente festivo y la semana de receso escolar dejó un balance preocupante en las vías de Antioquia. Durante este periodo, las autoridades contabilizaron 27 siniestros viales que dejaron nueve personas fallecidas y otras 35 lesionadas.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en esos días se registraron 1.334.435 vehículos entre ingresos y salidas del departamento, una cifra que da cuenta del movimiento por los principales corredores viales.

Ante el alto flujo de viajeros, la institución desplegó uniformados en 21 tramos para supervisar el cumplimiento de las normas y promover comportamientos responsables al volante. Las acciones incluyeron controles en carretera y actividades pedagógicas dirigidas a los diferentes actores viales.

Controles de tránsito dejaron tres pruebas positivas de embriaguez

Durante los procedimientos, los uniformados practicaron 184 pruebas de embriaguez, de las cuales tres arrojaron resultados positivos. Además, impusieron 271 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito.

Como complemento a las labores de vigilancia, el Grupo de Seguridad Vial participó en 59 campañas de sensibilización. Estas actividades estuvieron dirigidas a los usuarios de las carreteras y formaron parte de las medidas preventivas desarrolladas durante la temporada de desplazamientos.

Los operativos tuvieron presencia en corredores del Occidente, Norte, Nordeste y Suroeste antioqueño, donde las autoridades buscaron reducir los factores de riesgo y acompañar la circulación de vehículos.

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El balance de siniestros, con nueve fallecidos y 35 lesionados, se conoció en medio de estas acciones de control, que también estuvieron orientadas a prevenir conductas peligrosas, como conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Medidas especiales para el retorno hacia Medellín

Para organizar el regreso de los viajeros, las autoridades establecieron modificaciones temporales en la circulación de dos corredores viales.

En la vía Medellín-Amagá se programó un reversible entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., mecanismo que permite habilitar el tránsito en un solo sentido durante un periodo determinado, según las necesidades de movilidad.

Por su parte, en el Túnel de Oriente se dispuso circulación en sentido hacia Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. Ambas medidas hicieron parte de la operación retorno prevista para atender el flujo vehicular al cierre del puente festivo.

La Policía recomendó a los conductores planificar sus recorridos, respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito. Asimismo, insistió en evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y mantener una conducta responsable durante los desplazamientos.

Las cifras del periodo reflejan la magnitud de la movilidad en Antioquia y las consecuencias de los siniestros registrados: más de 1,3 millones de vehículos movilizados, 27 accidentes viales, nueve personas fallecidas y 35 lesionadas.