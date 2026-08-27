¡La quieren frenar a punta de miedo! Fuertes amenazas contra la gobernadora del Tolima tras destapar quemas

Resumen: Refuerzan la seguridad de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tras recibir amenazas de muerte en medio de la crisis por incendios.

Un ambiente de tensión y zozobra judicial se vive en el departamento del Tolima, luego de que se confirmara el reforzamiento del esquema de seguridad de la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas tras recibir graves intimidaciones contra su vida y la de su núcleo familiar.

Las intimidaciones contra la mandataria se producen en medio de una severa crisis ambiental provocada por los incendios forestales que han devastado más de 31.046 hectáreas de vegetación en la región, emergencia en la que no se descarta la participación de estructuras criminales para sembrar el caos.

A través de un comunicado oficial emitido por la Gobernación del Tolima, se reveló que los amedrentamientos provendrían presuntamente de disidencias de las FARC y otras bandas delincuenciales con presencia en el territorio.

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La gobernadora denunció que las conflagraciones podrían estar siendo provocadas de manera intencional, señalando incidentes de alteración del orden público como el ocurrido en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, donde socorristas y brigadistas fueron hostigados por desconocidos mientras intentaban sofocar las llamas.

La gravedad del panorama ecológico y social en el Tolima motivó la instauración de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de las quemas e intimidaciones.

Paralelamente, el presidente Abelardo de la Espriella arribó a la ciudad de Ibagué para coordinar la logística de atención frente a la pérdida de fauna silvestre y cultivos campesinos. Las autoridades de la zona mantienen las alertas encendidas para extinguir el fuego y salvaguardar la integridad de la funcionaria.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/RVIUoWUHM1 — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 26, 2026

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