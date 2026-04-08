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Resumen: Un juez de Cali condenó a 10 años de cárcel a un hombre que abusó de su sobrina política (9 años) entre 2018 y 2022. El agresor aprovechaba las visitas de la menor a su casa y la silenciaba bajo amenazas de agredir también a su hermana menor. La sentencia fue apelada por la defensa.

¡Amenazaba con atacar a su hermanita! Hombre condenado en Cali por abuso sexual a su sobrina

Un juez de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, dictó una sentencia de 10 años de prisión contra un hombre responsable de abusar sexualmente de su sobrina política, una menor que tenía 9 años de edad. La condena se logró tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la evidencia presentada en el proceso, el sentenciado sometió a la víctima a tocamientos de índole sexual durante un periodo de cuatro años, comprendido entre 2018 y 2022.

Los hechos se registraban cuando la niña asistía a la vivienda donde su tía convivía con el agresor. La Fiscalía estableció que el hombre aprovechaba la cercanía y el vínculo familiar para ejecutar las agresiones.

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Método de intimidación

La investigación determinó que la joven era intimidada por el hoy condenado para evitar que relatara lo sucedido. El agresor utilizaba amenazas contra el núcleo familiar de la víctima, asegurándole que, si hablaba, su hermana menor también sería agredida físicamente.

El juez ordenó que la sanción de una década se cumpla en un centro carcelario. Por su parte, la defensa del procesado presentó un recurso de apelación ante la sentencia emitida en primera instancia.