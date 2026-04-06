¡Ola de sicariatos! Cali registró 25 homicidios que empañron la Semana Santa

Durante la reciente Semana Santa, la ciudad de Cali enfrentó un aumento en los homicidios, mientras que otros delitos presentaron una disminución significativa, según el balance oficial de la Policía Metropolitana de la ciudad.

En total, se registraron 25 muertes violentas, cinco más que en el mismo periodo del año anterior, lo que genera preocupación por la persistencia de la violencia en ciertos sectores.

La violencia y sus causas

El comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez, señaló que la mayoría de estos homicidios están vinculados a dinámicas del crimen organizado, incluyendo asesinatos por encargo, ajustes de cuentas y disputas entre bandas que buscan consolidar control territorial.

“Comparando con el año anterior, tenemos cinco casos adicionales, alcanzando un total de 25 homicidios en esta Semana Santa. La tendencia que observamos es la acción sicarial y homicidios ligados a la búsqueda de hegemonía criminal”, explicó el oficial.

Benavidez enfatizó que estos hechos no se produjeron en zonas con alta afluencia de feligreses ni en el marco de las procesiones religiosas, sino en barrios donde históricamente se concentra la violencia, como Los Mangos, El Vallado y El Diamante. Además, destacó que un 72 % de los homicidios registrados tendría relación con confrontaciones entre estructuras delictivas, y varias de las víctimas contaban con antecedentes judiciales.

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Reducción de otros delitos y movilidad segura

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A pesar del incremento en homicidios, las cifras de otros delitos presentaron descensos notables. La Policía reportó una disminución del 80 % en lesiones personales, del 93 % en hurtos a residencias y del 91 % en delitos contra el comercio. En cuanto a robos de vehículos, el hurto de motocicletas bajó un 95 %, el robo de automotores un 86 %, y el hurto a personas un 64 %.

Por su parte, el Secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, confirmó que el plan de retorno en las vías de la ciudad se desarrolló con normalidad, registrando un descenso del 10 % en accidentes con lesionados y fatalidades en comparación con el año anterior.

“Tuvimos ocho casos menos con lesionados y un caso menos en accidentes con fallecimientos frente al año pasado”, indicó Moncayo, resaltando la efectividad de las medidas de movilidad implementadas durante la festividad.

Acciones para fortalecer la seguridad

Ante este panorama, las autoridades anunciaron que continúan trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para priorizar investigaciones, identificar y capturar a los responsables de homicidios, y combatir la violencia generada por bandas criminales.

Además, la Secretaría de Seguridad y Justicia implementará un plan de recompensas de hasta 5 millones de pesos para quienes brinden información útil sobre personas que dañen sistemáticamente la infraestructura semafórica de la ciudad, una medida dirigida a frenar acciones vandálicas que afectan la seguridad vial.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la colaboración con la Policía y reportar cualquier hecho que comprometa la seguridad, destacando que la denuncia es clave para avanzar en la prevención de delitos y en la sanción de quienes los cometen.