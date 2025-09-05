Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2

Resumen: El piloto colombiano David Alonso tuvo una jornada de práctica desafiante en el Gran Premio de Cataluña de Moto2, con el objetivo de mejorar su desempeño. Después de una victoria histórica en Hungría, Alonso se ubicó en la posición 14 en la primera práctica y cayó al puesto 23 en la segunda, lo que no le aseguró un lugar directo en la Qualy 2. A pesar de su frustración, el piloto del Aspar Team se mantiene optimista y planea trabajar en los datos y ajustar su estilo de pilotaje para las próximas sesiones del sábado.
El piloto colombiano David Alonso completó este viernes sus primeras jornadas de práctica en el Gran Premio de Cataluña de Moto2, que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
A pesar de un desafiante inicio, el joven corredor se mantiene optimista y ya se prepara para la segunda jornada.
Alonso, quien venía de conseguir una histórica victoria en el Gran Premio de Hungría, se ubicó en la posición 14 en la primera práctica libre, con un tiempo de 01:42.834.
Sin embargo, en la segunda práctica su rendimiento se vio afectado, finalizando en el puesto 23 con un registro de 01:43.020, lo que no le aseguró un lugar directo en la ‘Qualy 2’.
El colombiano, piloto del Aspar Team, compartió su frustración tras la jornada, pero también dejó claro su enfoque para los próximos días.
“Es una pista que no es de mi estilo y me costó. Hay que frenar flojo y dejar correr la moto, y estoy intentando ver qué podemos hacer porque no estoy cómodo», dijo el colombiano.
Alonso añadió que tanto él como su equipo trabajarán con los datos para mejorar la configuración de la moto y buscará «cambiar mi forma de pilotar aquí», además de estudiar las líneas de sus rivales.
La sesión de práctica fue dominada por el español Arón Canet (01:42.168), seguido por su compatriota Daniel Holgado (01:42.219) y el británico Jake Dixon (01:42.277).
La acción para Alonso y el resto de los competidores continuará este sábado con una segunda práctica libre, seguida de las sesiones de clasificación (‘Qualy 1’ y ‘Qualy 2’). La carrera principal, de 21 vueltas, se disputará el domingo.
