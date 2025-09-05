Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2

    • Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2

    Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2
    David Alonso busca mejorar su rendimiento en el Gran Premio de Cataluña de Moto2. Se enfoca en la clasificación. Foto: Aspar Team
    Compartir:
    • Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2

    Resumen: El piloto colombiano David Alonso tuvo una jornada de práctica desafiante en el Gran Premio de Cataluña de Moto2, con el objetivo de mejorar su desempeño. Después de una victoria histórica en Hungría, Alonso se ubicó en la posición 14 en la primera práctica y cayó al puesto 23 en la segunda, lo que no le aseguró un lugar directo en la Qualy 2. A pesar de su frustración, el piloto del Aspar Team se mantiene optimista y planea trabajar en los datos y ajustar su estilo de pilotaje para las próximas sesiones del sábado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El piloto colombiano David Alonso completó este viernes sus primeras jornadas de práctica en el Gran Premio de Cataluña de Moto2, que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

    A pesar de un desafiante inicio, el joven corredor se mantiene optimista y ya se prepara para la segunda jornada.

    Alonso, quien venía de conseguir una histórica victoria en el Gran Premio de Hungría, se ubicó en la posición 14 en la primera práctica libre, con un tiempo de 01:42.834.

    Sin embargo, en la segunda práctica su rendimiento se vio afectado, finalizando en el puesto 23 con un registro de 01:43.020, lo que no le aseguró un lugar directo en la ‘Qualy 2’.

    El colombiano, piloto del Aspar Team, compartió su frustración tras la jornada, pero también dejó claro su enfoque para los próximos días.

    Alonso enfocado en mejorar en el Gran Premio de Cataluña de Moto2

    “Es una pista que no es de mi estilo y me costó. Hay que frenar flojo y dejar correr la moto, y estoy intentando ver qué podemos hacer porque no estoy cómodo», dijo el colombiano.

    Alonso añadió que tanto él como su equipo trabajarán con los datos para mejorar la configuración de la moto y buscará «cambiar mi forma de pilotar aquí», además de estudiar las líneas de sus rivales.

    La sesión de práctica fue dominada por el español Arón Canet (01:42.168), seguido por su compatriota Daniel Holgado (01:42.219) y el británico Jake Dixon (01:42.277).

    La acción para Alonso y el resto de los competidores continuará este sábado con una segunda práctica libre, seguida de las sesiones de clasificación (‘Qualy 1’ y ‘Qualy 2’). La carrera principal, de 21 vueltas, se disputará el domingo.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    David González, nuevo técnico del América de Cali

    Camilo Hurtado de Antioquia, único juez del continente en el Mundial de Patinaje

    Colombia inicia su recorrido en el Mundial de Boxeo Femenino con dos victorias

    Colombia asiste con sus mejores talentos de vela infantil al Campeonato Suramericano

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay


    [grupos] [fixture items="7"]