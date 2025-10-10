Minuto30
    La tabla de la reclasificación: La otra lucha de los equipos para lograr cupo a competencia internacional
    Tabla de reclasificación de la liga colombiana: Sigue la apasionante lucha por cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Foto: DIM
    Resumen: La tabla de reclasificación del fútbol profesional colombiano para el 2025 se ha convertido en una intensa competencia por obtener cupos a torneos internacionales, ofreciendo dos boletos para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana. Lidera la tabla Independiente Medellín (71 puntos), mientras que Atlético Nacional (67 puntos) ocupa una de las plazas a Libertadores, dado que Santa Fe, que es segundo, ya tiene su cupo asegurado. Los siguientes equipos en puestos de clasificación internacional son Deportes Tolima (67 puntos), Millonarios (64 puntos), y Junior (63 puntos), todos con cupos provisionales para la Sudamericana, aunque la lucha sigue abierta ya que los equipos pueden seguir sumando puntos en los cuadrangulares semifinales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La tabla de la reclasificación, está generando otra lucha de los equipos del fútbol profesional colombiano, para lograr cupo a competencia internacional.

    Ésta otorga a los mejores del 2025 dos cupos a la Copa Conmebol Libertadores y tres más a la Copa Conmebol Sudamericana.

    La tabla la lidera Independiente Medellín con 71 puntos, seguido por Independiente Santa Fe con 69 pero que ya no cuenta por cupo, dado a que ya está clasificado a la Libertadores.

    En la tercera casilla y en ese sentido, con cupo a la Libertadores junto con el DIM está Atlético Nacional con 67 puntos.

    Con el mismo puntaje se encuentra Deportes Tolima en la cuarta casilla, por ahora, con cupo a la copa Sudamericana.

    Millonarios, también con cupo a la Sudamericana tiene 64 puntos y el tercer cupo lo consigue Junior con 63.

    La casilla 7 es para América de Cali con 62 mientras Atlético Bucaramanga es octavo con 56, Once Caldas noveno con 55 puntos y Alianza es décimo con 49.

    Es importante tener en cuenta que la tabla de reclasificación se puede seguir sumando puntos en la fase de los cuadrangulares semifinales.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

