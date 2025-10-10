La tabla de la reclasificación, está generando otra lucha de los equipos del fútbol profesional colombiano, para lograr cupo a competencia internacional.

Ésta otorga a los mejores del 2025 dos cupos a la Copa Conmebol Libertadores y tres más a la Copa Conmebol Sudamericana.

La tabla la lidera Independiente Medellín con 71 puntos, seguido por Independiente Santa Fe con 69 pero que ya no cuenta por cupo, dado a que ya está clasificado a la Libertadores.

En la tercera casilla y en ese sentido, con cupo a la Libertadores junto con el DIM está Atlético Nacional con 67 puntos.

La tabla de la reclasificación: La otra lucha de los equipos para lograr cupo a competencia internacional

Con el mismo puntaje se encuentra Deportes Tolima en la cuarta casilla, por ahora, con cupo a la copa Sudamericana.

Millonarios, también con cupo a la Sudamericana tiene 64 puntos y el tercer cupo lo consigue Junior con 63.

La casilla 7 es para América de Cali con 62 mientras Atlético Bucaramanga es octavo con 56, Once Caldas noveno con 55 puntos y Alianza es décimo con 49.

Es importante tener en cuenta que la tabla de reclasificación se puede seguir sumando puntos en la fase de los cuadrangulares semifinales.

