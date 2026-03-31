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    El cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se solicita a los familiares acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo Blanquicet, un joven de 22 años nacido el 15 de septiembre de 2003 en Arboletes, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo Blanquicet, un joven de 22 años nacido el 15 de septiembre de 2003 en Arboletes, Antioquia.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 29 de marzo de 2026, y se encuentra disponible para el reconocimiento por parte de sus familiares.

    Se solicita a los familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la Carrera 65 #80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para coordinar el procedimiento correspondiente.


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