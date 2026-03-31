Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo Blanquicet, un joven de 22 años nacido el 15 de septiembre de 2003 en Arboletes, Antioquia.

El cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jhon Sebastián Oviedo Blanquicet, un joven de 22 años nacido el 15 de septiembre de 2003 en Arboletes, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 29 de marzo de 2026, y se encuentra disponible para el reconocimiento por parte de sus familiares.

Se solicita a los familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la Carrera 65 #80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para coordinar el procedimiento correspondiente.