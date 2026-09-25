Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El esperado reencuentro: DIM ya anunció la fecha para presentar oficialmente a Jackson Martínez ante su hinchada

    El Poderoso espera sumar la experiencia de ‘Chachachá’ Martínez para ir en la búsqueda de un nuevo título

    Publicado por: SoloDuque

    jackson martinez
    El esperado reencuentro: DIM ya anunció la fecha para presentar oficialmente a Jackson Martínez ante su hinchada

    Resumen: Con su incorporación ya consolidada en la plantilla profesional, el equipo espera sumar la experiencia de 'Chachachá' Martínez para ir en la búsqueda de un nuevo título

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Tras confirmar previamente su regreso para reforzar al equipo durante este semestre, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció que la presentación oficial de Jackson Martínez ante la afición se llevará a cabo este martes en el estadio Atanasio Girardot.

    De acuerdo con la información compartida por la institución antioqueña, se conocen los detalles de esta ceremonia de bienvenida y la logística.

    El evento de presentación está programado para las 7:00 p.m., justo en la antesala del crucial partido frente a Millonarios. El club preparó este espacio para que los hinchas reciban en casa al atacante, catalogado como «el ídolo de toda una generación y referente de nuestra quinta estrella».

    Con su incorporación ya consolidada en la plantilla profesional, el equipo espera sumar la experiencia de ‘Chachachá’ Martínez para ir en la búsqueda de un nuevo título en el Fútbol Profesional Colombiano.

    presentacion jackson

    Boletería y logística

    Para garantizar un marco espectacular en este recibimiento, la venta de entradas se encuentra habilitada exclusivamente a través de la aplicación oficial del club, DIM Plus.

    Como medida de seguridad establecida para este encuentro, se reconfirmó que no estará permitido el ingreso de la hinchada visitante al escenario deportivo.

    Con el regreso formal de su histórico goleador al césped del Atanasio, el Independiente Medellín espera vivir una noche de fiesta en las tribunas que impulse al equipo a conseguir una victoria vital en el campeonato.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Qué consideraciones se deben tener para obsequiar un buen vino?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.