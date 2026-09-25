Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Con su incorporación ya consolidada en la plantilla profesional, el equipo espera sumar la experiencia de 'Chachachá' Martínez para ir en la búsqueda de un nuevo título

El esperado reencuentro: DIM ya anunció la fecha para presentar oficialmente a Jackson Martínez ante su hinchada

Minuto30.com .- Tras confirmar previamente su regreso para reforzar al equipo durante este semestre, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció que la presentación oficial de Jackson Martínez ante la afición se llevará a cabo este martes en el estadio Atanasio Girardot.

De acuerdo con la información compartida por la institución antioqueña, se conocen los detalles de esta ceremonia de bienvenida y la logística.

El evento de presentación está programado para las 7:00 p.m., justo en la antesala del crucial partido frente a Millonarios. El club preparó este espacio para que los hinchas reciban en casa al atacante, catalogado como «el ídolo de toda una generación y referente de nuestra quinta estrella».

Con su incorporación ya consolidada en la plantilla profesional, el equipo espera sumar la experiencia de ‘Chachachá’ Martínez para ir en la búsqueda de un nuevo título en el Fútbol Profesional Colombiano.

Boletería y logística

Para garantizar un marco espectacular en este recibimiento, la venta de entradas se encuentra habilitada exclusivamente a través de la aplicación oficial del club, DIM Plus.

Como medida de seguridad establecida para este encuentro, se reconfirmó que no estará permitido el ingreso de la hinchada visitante al escenario deportivo.

Con el regreso formal de su histórico goleador al césped del Atanasio, el Independiente Medellín espera vivir una noche de fiesta en las tribunas que impulse al equipo a conseguir una victoria vital en el campeonato.